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憂經濟崩盤…政府淡化危機！義大利成歐洲「病毒輸出國」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利北部克里莫納醫院（Cremona hospital）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩羅馬特稿

義大利疫情短短11天衝破2500例，成為歐洲主要「病毒輸出國」，最大原因是義國政府低估病毒、誤判情勢，不但未及時採取足夠限制措施，反因憂慮經濟崩盤試圖隱匿淡化，星星之火釀成燎原之勢。

雖然義大利政府在傳出確診案例的第2天，明快決定封鎖疫情最多的11個城鎮，但無法止血。「一號病人」所在的科多諾（Codogno）醫護人員向媒體直言，「放任病馬在外到處亂跑，光把馬廄鎖上有用嗎？」案例持續上升顯示感染早外溢到「紅色警戒區」以外，需要擴大限制性措施。

當時各國開始紛紛對義大利斷航或實施入出境管制，義大利重度依賴觀光業，先前因為少了中國客已元氣大傷，現在遭全球性封鎖更是命懸一線，如果連國內市場都崩盤，對許多產業來說，致命程度恐怕比病毒更凶險。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利許多觀光景點皆關閉。（圖／達志影像／美聯社）

尤其疫情集中的北部是義大利經濟火車頭，企業龍頭、各產業公會接連公開警告信，讓政府對進一步限縮政策躊躇不前。

小黨林立的政治生態讓情況雪上加霜，目前義國政府由左派「民主黨」與民粹政黨「五星運動」聯合組成，但極右派「聯盟黨」的民調比兩個執政黨的單獨支持率都高，對於聯盟黨和另一個右派政黨「義大利兄弟黨」來說，現任內閣任何失誤都增加取而代之的機會，因此疫情爆發後，政治宮鬥戲碼同步天天上演，義國總理更疲於應對。

在龐大的經濟與政治壓力下，義國政府事發幾天後政策急轉彎。第一個爭議是「美化數字」，原本民防部每天兩次記者會更新確診數字，但衛生部長忽然下令，要求未來各地匯報的確診數字，需再經最高衛生機構複驗確認後才能公布。

此令一出，米蘭專治醫院主管暴怒，在媒體痛批「難道政府要跟中國一樣隱匿疫情？」因為各地已經要複驗兩次才能公布，若再等樣本寄至最高衛生機構驗證，通常已過多天，此舉雖然會使義大利疫情數字馬上急凍，卻造成群眾錯估疫情現狀。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利景點遊客稀少。（圖／達志影像／美聯社）

各方為了確診數字激辯一天後，最後中央妥協同意兩種數字版本都公佈。但同時在各媒體看到不少御用醫學專家出面，唱起同調要民眾不用恐慌，新型冠狀病毒的致死率低，只有老人、重病者有危險，跟「重感冒」差不多。

義大利政客用行動呼應醫師論點，相約到米蘭街頭聚餐，佛羅倫斯博物館免費開放3天，波隆那發放一年可享免費文化活動的市民卡，吸引2萬多人聚集排隊領取，報紙標題熱烈歌頌「義大利人對文化的熱愛戰勝對病毒的恐懼」。

義大利政界這波「助攻」下，疫情仍如搭高鐵，增長速度跌破各界眼鏡，但政府仍持續向媒體釋放正面訊息。例如週日新增確診人數飆破500，週一新增人數降為300，政府立刻宣傳是「疫情剎車、出現拐點」，但週二新增人數又回到500，知名毒物學家忍不住出面抨擊，「義大利現在疫情才開始爆發，談剎車言之過早！」

義大利總理漏夜召集專家開會，會後宣布建議民眾「不要握手、共飲」，雖然看來都是無須專家告知也能琅琅上口的基本防疫常識，但至少象徵義大利政府總算開始轉回限制性措施路線。只盼亡羊補牢、猶未晚矣，能早日控制疫情，不讓全球再聞「義」色變。

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