「一天賺不到300元！」小吃店生意掉一半…老闆無奈遣散　苦嘆：要吃土

▲新冠肺炎讓許多店家生意大受影響，有的甚至乾脆休息等風波過了再說。（示意圖，非當事店家／記者黃孟珍翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「自從疫情爆發後到現在，生意整整掉了一半以上。」一位男網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，家中經營粥麵店的他，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響生意，只能決定遣散員工，跟母親一起度過艱難時期。「今天創了接班後的最低紀錄……扣除成本後才賺不到300」，讓他忍不住直嘆要吃土。

男網友昨（3）日晚間貼文，說他日前將員工遣散後，打算跟媽媽2個人度過這個艱難的時期，但昨天接班後，發現扣掉成本竟賺不到300元，創下最低紀錄。幾乎入不敷出的情況，讓原PO也直呼「連煮自家的吃都（的）覺得奢侈！」還跪求高雄區的網友推薦「哪一座公園的土比較好吃？」

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事後他也補充，「關於員工資遣……我們人事支出是8萬／月」、「加上媽媽去年生了場很花錢的心病……已經有了經濟負擔，所以真的沒辦法兼顧兩邊！」不過有向前員工們承諾，若疫情消失、生意逐漸回穩，一定會詢問他們是否願意再回來一起奮鬥。

看到貼文後，網友們紛紛為原PO打氣，「餐飲業都是這樣，要堅持，加油」、「現在每個行業都是如此，加油」、「我朋友的民宿退訂的一堆……沒什麼人去住了，生意超慘」、「我附近的麵攤也是這樣，麵攤還是知名的」、「這個時候，我們都很困難的。請你，請你，不要放棄希望。」

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