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「法國2位市長」確診感染新冠肺炎！首見歐洲政府官員染疫

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▲法國瓦茲省克雷皮（Crépy-en-Valois）的市長福爾蒂（Bruno Fortier）、上薩瓦省（Haute-Savoie）拉巴勒姆德西蘭吉（La-Balme-de-Sillingy）的市長戴維（Francois Daviet）確診。（圖／翻攝Bruno Fortier、Francois Daviet臉書）

▲法國瓦茲省克雷皮（Crépy-en-Valois）的市長福爾蒂（左）、上薩瓦省拉巴勒姆德西蘭吉（La-Balme-de-Sillingy）的市長戴維（右）分別宣布新冠肺炎篩檢結果呈陽性反應。（圖／翻攝Bruno Fortier、Francois Daviet臉書）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，法國瓦茲省（Osie）與上薩瓦省（Haute-Savoie）各有一位市長確診，是歐洲首次出現政府官員染疫。衛生部長韋蘭（Olivier Véran）上月28日就曾表示，病毒正在國內蔓延，呼籲民眾暫時不要與別人握手，1日證實國內累計130起病例，可能觸發大範圍傳染，將調動公衛單位資源，布署防疫。

Bonsoir à tous, Après avoir subi un test hier matin à l’hôpital d’Amiens mon résultat vient de tomber. Mon test est...

Bruno Fortier 發佈於 2020年3月1日 星期日

EN24 News報導，瓦茲省「瓦盧瓦地區克雷皮」（Crépy-en-Valois）的市長福爾蒂（Bruno Fortier）1日在臉書上宣布，新冠病毒篩檢結果呈現陽性反應。他表示，自己沒有出現發燒等「生病」的症狀，「我只是身上帶有這該死的病毒」，呼籲民眾冷靜面對疫情。

Francois Daviet 發佈於 2020年2月29日 星期六

LCI電視台報導，上薩瓦省「拉巴勒姆德西蘭吉」（La-Balme-de-Sillingy）的市長戴維（Francois Daviet）29日也在臉書上證實確診消息。他表示，已經暫停所有公開活動，將被送往醫院接受治療，並呼籲大家遵從公衛單位的防疫指示。

據了解，戴維確診以前，曾於2月25日參加農業展覽會，與他同行的幕僚已經自主隔離。此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也有出席，但2人沒有見面。

法國目前130例確診，韋蘭28日坦言疫情進入新階段，病毒已在國土內傳播，必須想辦法減緩傳染速度，並呼籲民眾暫時不要與他人握手。《20分鐘報》（20minutes）報導，他也對應變對策做出指示，5000人以上室內集會一律取消。

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