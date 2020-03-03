全面搶救中小企業！　陸財政部估為企業年減5100億人幣負擔

▲大陸推動減輕企業稅費等負擔的政策，以抗擊疫情影響。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，影響全大陸企業復工情況，為支持經濟社會運行，在今（3日）舉行的國務院記者會上，大陸財政部、稅務總局繼續發布新政，尤其是讓中小企業成功「抗疫」。財政部官員指出，階段性降費政策實施以後，預計2020年全年，可以減輕企業負擔5100多億元人民幣。

財政部社會保障司司長符金陵指出，為協助企業有序復工，財政部除了落實稅收減免政策外，又推出社會保險費減免政策，減輕企業特別是中小企業的負擔，階段性實施企業的養老、失業、工傷三項社會保險降費。





▲大陸國家稅務總局，也宣布延後企業報稅時間。（示意圖／CFP）

他表示，相關部門的政策部署，圍繞在讓企業少繳一點、讓政府多補一點、讓融資成本多降一點三個方面，預計全年可減輕企業負擔5100多億元人民幣，加上去年財政部把企業養老保險單位繳費，由20%降為16%的政策實施，全年僅社會保險費減負，就會減輕企業負擔超過1兆元人民幣。

符金陵還提到，截至3月2日，各級財政安排的疫情防控資金已經達到1087.5億元人民幣。 「現在看來，醫療費用保障是比較充足的，人民群眾不會因為醫療費用問題而延誤救治。」

另外，由於3月適逢企業重要報稅季節，大陸國家稅務總局總審計師王道樹宣布，國家稅務總局決定，依法將3月納稅申報期限向後延長一周，即納稅申報截至日期從3月16日延至3月23日，另對於仍處於疫情防控一級響應的地區，可由省級稅務局具體明確延期範圍和時限。

財政部稅政司司長王建凡進一步表示，根據宏觀經濟發展要求，財政部還將繼續研擬，推出減稅降費政策，更好的推動企業復工復產。

值得注意的是，於產業協會層面，大陸中華全國總工會也發布《關於做好新冠肺炎疫情防控期間支持企業安全有序復工復產和勞動關係協調工作的通知》。



內容包括，企業應按正常標準，向在家上班的職工發放工資，對受疫情影響延遲復工或未返崗期間，用完各類休假仍不能提供正常勞動或其他不能提供正常勞動的職工，主動指導企業工會或職工代表與企業開展協商，參照國家關於停工、停產期間工資支付相關規定支付工資、發放生活費。

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