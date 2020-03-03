武漢醫院眼科主任梅仲明殉職　生前與「吹哨人」李文亮同組

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

武漢中心醫院微信公眾號今（3日）發佈公告，醫院眼科副主任、主任醫師梅仲明在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於2020年3月3日中午12時在武漢市金銀潭醫院去世，享年57歲。據了解，梅仲明是該醫院第3位殉職的醫生，生前曾和「吹哨人」李文亮一組，兩人感染時間差不多。

湖北省武漢眼科醫師李文亮被稱為新冠肺炎疫情的「吹哨人」，早在去年12月30日，他就在微信群組發布消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，沒想到因為「在互聯網發布不實言論」的罪名，人被帶到派出所「警示、批評」，還被要求簽下訓誡書。年僅34歲的李文亮2月1日確診感染新冠肺炎，5天後便因病去世。

《參考消息》報導，與李文亮同科室的梅仲明，是在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病。院方在微信公眾號宣佈這則不幸的消息，當中提到，經全力搶救無效，於2020年3月3日中午12時在武漢市金銀潭醫院去世，享年57歲。

▲香港市民哀悼吹哨人李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

文中指出，梅仲明1962年11月29日出生於湖北省武漢市。1986年7月從中山醫科大學臨床醫學專業畢業後一直在武漢市中心醫院眼科工作。從醫30餘年，他對工作認真負責，對患者耐心細緻，為學科建設發展作出了重要貢獻。

《封面新聞》記者也向武漢市中心醫院一名醫師確認此事，對方表示，梅仲明生前與此前去世的李文亮同科室，是該醫院眼科副主任、主任醫師。

另一名醫生則提到，梅仲明是在抗擊新冠肺炎的「戰疫」中倒下，他同時是武漢市中心醫院第3位殉職的醫生，「他和李文亮一組，感染也是前後不久。」