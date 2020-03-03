　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

600億紓困預算獨缺勞動部…蔣萬安批不顧勞工　蘇貞昌回嗆「詮釋太惡意」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會 蘇貞昌備詢 勞動部長許銘春 蔣萬安 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會蔣萬安質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢，國民黨立委蔣萬安指出，600億特別預算中完全沒有編列勞動部的經費，行政院長蘇貞昌表示已有就業安定基金可以支應，但蔣萬安仍質疑，使用就安基金恐排擠既有常態補助，且規避國會監督，蘇貞昌則回嗆蔣的說法「不但偏差而且錯誤，就詮釋得太惡意」。

蔣萬安指出，特別預算600億中，勞動部沒有在特別預算編列任何經費，SARS期間勞動部還有編列3億9千多萬，包括對於受隔離者工資補帖、勞動場所專案檢查，確保勞工工作場域的環境安全衛生等，但這次特別預算勞動部竟然零編列，表示上週三讀的特別條例中，希望給予勞工隔離假外，以及其他應給勞工的協助、補貼、工作場所檢查等，通通在預算中缺席，「當產業經營困難時，直接受衝擊的是勞工，行政院聲稱有很多協助勞工的方案，包括無薪假給予五成薪補貼，但六百億中為何勞動部零編列？如何告訴勞工在特別預算中有照顧勞工？」

▲▼立法院院會 蘇貞昌備詢 勞動部長許銘春 蔣萬安 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會，蘇貞昌、勞動部長許銘春備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌回應「這樣的詮釋不完整」，勞動部長許銘春說明，特別條例是針對現有機制不足來訂定，「勞動部協助勞工，並不會在紓困中缺席，勞動部有5百億的就業安定基金，可以協助勞工度過疫情難關。」

但蔣萬安仍質疑，行政院講得很漂亮，稱有就安基金給放無薪假勞工相關補貼、職業訓練補助，「但經費哪裡來？沒有從特別預算中匡列，為何其他部會可以編兩百多億，廣大勞工為何不照顧？」

蔣萬安更批評，使用就業安定基金恐會排擠既有常態補助，且不在特別預算編列，規避國會監督，現在是從一般年度預算擠出經費，造成嚴重排擠效應、規避立院監督，如果疫情持續下去，屆時經費不夠怎麼辦？」

蘇貞昌強調，就業安定基金有40幾億照顧勞工，且一樣受到立院監督，「就業安定基金就是專門為就業安定專門編列，高達500億，如果說要動用基金就是排擠，那何必要設立就業安定基金」，甚至直呼蔣萬安的說法「不但偏差而且錯誤，你如果還是這樣解釋，就詮釋得太惡意」。

蔣萬安則呼籲，勞工朋友擔心被放無薪假、更擔心公司經營不善而被裁員，行政院應注意編列經費是否充足，並在特別預算中編列勞動部預算，呼籲院長重視勞工心聲。

ET快訊
7人院內群聚感染　「一張圖」看懂國內確診關係
企鵝妹半夜醉倒男生家！誤開直播「她伸舌頭狂喇」…房內影片瘋傳
快訊／抓到了！花蓮假釋犯剪斷電子腳鐐逃到高雄　交流道落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲卡「全國警界人事案」？　黃珊珊駁斥：沒收到半個人事調動

600億紓困預算獨缺勞動部…蔣萬安批不顧勞工　蘇貞昌回嗆「詮釋太惡意」

林為洲質疑信保基金100億執行率不佳　蘇貞昌喊話藍營「盡速通過特別預算」

左誇蘇貞昌右褒柯文哲！首長生病要不要放假　韓國瑜這樣說

公務員的努力百倍於薪水！蘇貞昌不學星國減薪　將給第一線獎勵

台南康那香全球前40大　賴清德：堅強後盾！口罩日產量月底150萬片

滯留武漢台人嗆告蔡英文　二次包機隨時可出發...但問題卡在這裡

國防部：漢光演習延至下半年　敦睦航艦如期但不靠泊疫情嚴重國家

幕後／文宣戰燒滯留武漢怒火　港人撤離採台灣「橫濱包機模式」　

王婉諭質詢首戰！提議政府考慮「緩徵稅紓困」

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

柯文哲卡「全國警界人事案」？　黃珊珊駁斥：沒收到半個人事調動

600億紓困預算獨缺勞動部…蔣萬安批不顧勞工　蘇貞昌回嗆「詮釋太惡意」

林為洲質疑信保基金100億執行率不佳　蘇貞昌喊話藍營「盡速通過特別預算」

左誇蘇貞昌右褒柯文哲！首長生病要不要放假　韓國瑜這樣說

公務員的努力百倍於薪水！蘇貞昌不學星國減薪　將給第一線獎勵

台南康那香全球前40大　賴清德：堅強後盾！口罩日產量月底150萬片

滯留武漢台人嗆告蔡英文　二次包機隨時可出發...但問題卡在這裡

國防部：漢光演習延至下半年　敦睦航艦如期但不靠泊疫情嚴重國家

幕後／文宣戰燒滯留武漢怒火　港人撤離採台灣「橫濱包機模式」　

王婉諭質詢首戰！提議政府考慮「緩徵稅紓困」

影／存股達人投資建議　定期定額買0056、00752 ETF

遭指與中央不同調！　北市衛生局急喊冤：並無「逆時中」情事

澳門20幾天維持10確診　陳時中：很欽佩！降低旅遊疫情建議再觀察

搶先裝修新房辦「切結交屋」　專家警示2個「萬一」得留意

按電梯手髒怎辦？　專家曝「碰3部位」超母湯：最危險的行為

83歲嬤嫌養狗麻煩卻搶著遛　送孫上班「你回去狗留下」

《花邊教主》重啟版首位演員官宣！ 　12年後故事背景曝光⋯老班底「她」確定回歸

去年底多了4萬房貸族！　購屋總價破千萬創新高

「妳都那麼髒了」下秒撲上！惡男錄全程傳給女友嗆：不復合就外流影片　

全面搶救中小企業！　陸財政部估為企業年減5100億人幣負擔

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：她誰？

吳斯懷要求防疫務實：到頭來還是一場空

疫情暗藏政治未爆彈　蘇貞昌成陳時中背後男人

苦苓談修健保　一句話被網友讚爆

陳揮文酸台防疫作秀　護師工會神回

「卡臣」紅到日本　蘇貞昌歸功年輕同仁的創意

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

振興券每張200元　最快5日拍板

中國籍享健保？　陳柏惟不能接受

「正忠排骨」爭議　黃暐瀚提這點建議

即／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲

柯文哲延攬主播陳智菡

更多熱門

相關新聞

陸財政部減負　今年估達5100億人幣

陸財政部減負　今年估達5100億人幣

面對新冠肺炎疫情，影響全大陸企業復工情況，為支持經濟社會運行，在今（3日）舉行的國務院記者會上，大陸財政部、稅務總局繼續發布新政，尤其是讓中小企業成功「抗疫」。財政部官員指出，階段性降費政策實施以後，預計2020年全年，可以減輕企業負擔5100多億元人民幣。

6個月嬰染病16天…「超詭異病程」曝！醫發毛了

6個月嬰染病16天…「超詭異病程」曝！醫發毛了

武漢醫院眼科主任殉職　生前與李文亮同組

武漢醫院眼科主任殉職　生前與李文亮同組

饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備

饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備

台東推環保新會員共同對抗新冠病毒

台東推環保新會員共同對抗新冠病毒

關鍵字：

蔣萬安蘇貞昌立法院紓困條例新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

嬰童品牌mothercare破產！

花蓮強盜犯長相曝

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面