600億紓困預算獨缺勞動部…蔣萬安批不顧勞工　蘇貞昌回嗆「詮釋太惡意」

▲立法院院會蔣萬安質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢，國民黨立委蔣萬安指出，600億特別預算中完全沒有編列勞動部的經費，行政院長蘇貞昌表示已有就業安定基金可以支應，但蔣萬安仍質疑，使用就安基金恐排擠既有常態補助，且規避國會監督，蘇貞昌則回嗆蔣的說法「不但偏差而且錯誤，就詮釋得太惡意」。

蔣萬安指出，特別預算600億中，勞動部沒有在特別預算編列任何經費，SARS期間勞動部還有編列3億9千多萬，包括對於受隔離者工資補帖、勞動場所專案檢查，確保勞工工作場域的環境安全衛生等，但這次特別預算勞動部竟然零編列，表示上週三讀的特別條例中，希望給予勞工隔離假外，以及其他應給勞工的協助、補貼、工作場所檢查等，通通在預算中缺席，「當產業經營困難時，直接受衝擊的是勞工，行政院聲稱有很多協助勞工的方案，包括無薪假給予五成薪補貼，但六百億中為何勞動部零編列？如何告訴勞工在特別預算中有照顧勞工？」

▲立法院院會，蘇貞昌、勞動部長許銘春備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌回應「這樣的詮釋不完整」，勞動部長許銘春說明，特別條例是針對現有機制不足來訂定，「勞動部協助勞工，並不會在紓困中缺席，勞動部有5百億的就業安定基金，可以協助勞工度過疫情難關。」

但蔣萬安仍質疑，行政院講得很漂亮，稱有就安基金給放無薪假勞工相關補貼、職業訓練補助，「但經費哪裡來？沒有從特別預算中匡列，為何其他部會可以編兩百多億，廣大勞工為何不照顧？」

蔣萬安更批評，使用就業安定基金恐會排擠既有常態補助，且不在特別預算編列，規避國會監督，現在是從一般年度預算擠出經費，造成嚴重排擠效應、規避立院監督，如果疫情持續下去，屆時經費不夠怎麼辦？」

蘇貞昌強調，就業安定基金有40幾億照顧勞工，且一樣受到立院監督，「就業安定基金就是專門為就業安定專門編列，高達500億，如果說要動用基金就是排擠，那何必要設立就業安定基金」，甚至直呼蔣萬安的說法「不但偏差而且錯誤，你如果還是這樣解釋，就詮釋得太惡意」。

蔣萬安則呼籲，勞工朋友擔心被放無薪假、更擔心公司經營不善而被裁員，行政院應注意編列經費是否充足，並在特別預算中編列勞動部預算，呼籲院長重視勞工心聲。