防疫無死角　饒慶鈴檢視跨局處各項防疫工作整備及無腳本兵推

▲ 饒慶鈴檢視跨局處各項新冠肺炎防疫工作整備及無腳本兵推。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

有鑑於新冠肺炎疫情威脅持續升高，要面對並克服這場充滿不確定因素的戰「疫」，加強各項防疫整備方能有效面對，台東縣長饒慶鈴3日至臺台東縣消防局4樓應變指揮中心檢視本縣各項防疫工作整備及針對可能發生的狀況演練，會中台大醫院及傳染病專家蒞臨指導，希望對疫情提前部署，依演練結果檢討修正各單位的整備，強化縣內應變能力，達到防疫零死角、零缺口的目標。

活動特邀台大醫院石富元主任、東區傳染病醫療網指揮官李仁智主任蒞會指導，演練內容專家以無腳本兵棋推演方式針對學校、旅館及社區有民眾發生病例等七個狀況，審視台東縣應變單位的應變措施，透過專家指導及加強橫向聯結讓縣府團隊應變能力更完善。石主任表示對於各項演練狀況，各單位都能確實掌握並推演說明，顯示台東縣政府團隊在跨局處應變聯繫工作做的非常好。

演練結束後，饒慶鈴對於各單位的辛勞給予肯定與慰勉，並指出，新冠肺炎以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，傳染率相對高，因為目前沒有疫苗及明確的治療方法，所以防治工作特顯重要，一定要提前部署及準備。各局處都是防疫任務中不可或缺的角色，每個單位的任務都非常重要，不容忽視任何一個環節，整備越完善，疫情來臨時就可以將傷害降至最低。



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