吳斯懷批陳時中「執行有缺失」：防疫不務實到頭來一場空

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌3日針對此條例的特別預算案赴立法院報告及備詢。國民黨立委吳斯懷於國是論壇中指出，雖然防疫指揮中心政策很好，但實際執行面有落差，希望防疫作戰要務實，「防疫作戰貴在務實，再好的政策如果在執行面有很多缺失、漏洞，到頭來還是一場空」。

吳斯懷在國是論壇中，先給予防疫指揮中心與第一線基層人員肯定，認為做得很努力；不過，他還是提醒，他的辦公室接到許多民眾的回應是有落差的，政策雖然很好，速度也很快，但實際執行面有落差。

吳斯懷表示，防疫作戰貴在務實，再好的政策如果在執行面有很多缺失、漏洞，到頭來還是一場空。他質疑，「現在開始基層人力在醫院分流，每個醫院本來有既定的SOP，但後來加入要量體溫等流程，這兩天造成許多延宕，這個的人力增加、時間耗費，造成民眾不方便，有沒有事前規劃完整配套？」

在非法移工的部分，吳斯懷認為，是不是應更重視醫院裡面，除了醫護人員之外，照護員、看護移工、清潔工，這些人跟病人的接觸更廣泛，是不是要防治以免造成破口？

他指出，目前所看到防疫指揮中心每天的報告，依然是以疫調為主，以及追查感染源，如果一直把精力擺在這裡，會造成防疫資源、量能被拖垮，希望防疫作戰要務實。

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