▲ 綠化「圓與方」景觀設計主軸，青年發揮創意改造五股垃圾山。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，解決五股垃圾山環境問題，其中臨中興路北側一處面積約3000平方公尺的綠地，由農業局景觀處邀請2019年全國青年景觀競賽優選隊伍－文化大學景觀學系團隊，進行設計，作品名稱為「竹・郵樂」，以「圓與方」為設計主軸，呈現郵戳與明信片意象，更提升了城市質感。

侯友宜1日特別至現場為設計學生莊文治及指導老師許晉誌頒發感謝狀。侯友宜表示，市府會一步一步將五股垃圾山綠化，除了現有規劃進行中的區域外，其他位於開放空間的土地，若地主同意，就由我們市府團隊來幫大家綠美化。垃圾山已經是過去式，未來這裡將處處是綠地。

▲ 侯友宜特別至現場為設計學生莊文治（右）及指導老師許晉誌（左）頒發感謝狀。

參與規劃的學生莊文治表示，這個作品的設計靈感來自於明信片，以「圓與方」呈現了「信件」的形象，希望藉由五股垃圾山這處象徵性的綠化空間，傳達告訴市民，市府將會結合各單位的力量，一起將這裡改造為美麗的空間。

莊文治說，基地現場更以五股曾盛產的綠竹，用交織方式栽植，灌木環繞著綠竹，運用遠近距離、高低差及圓的大小變化，營造景觀效果，凸顯漣漪層層之美感。學生也很高興能參與新北市政府改造五股垃圾山的計畫，並為這座城市的綠化盡一份心力！

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 文化大學景觀學系團隊，作品名稱為「竹・郵樂」，以「圓與方」為設計主軸。