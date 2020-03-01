▲ 新北落實行動治理聽取各方意見，侯友宜連續2場三重區里長座談。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜行動治理一區跑過一區，2月27日持續與三重區119位里長展開2場座談會，充分聽取各方意見。三重屬都會區，污水系統改善、增設停車場、都市更新、活動中心、行人路權等38項提案都是當天會中討論焦點。



區長劉來通報告2019年里長相關提案進度，其中有關玫瑰立體停車場規劃，交通局表示，本案已評估利用停車場用地範圍興建地上層立體停車場，提送可行性評估報告書予公路總局，公路總局並刻正審核中，預計規劃地下1層、地上7層，提供約445個小型車位、70個機車位。

承德里長吳政權提出「三德公園興建地下車場」意見，解決停車位嚴重不足問題，交通局表示，目前已於鄰近三德公園的光榮國小，配合校舍改建工程共構地下停車場，預計2021年4月完工，可提供575格小型車位、150格機車停車位；同時於三重區刻興建公37、興穀國小、興華公園、信義公園、重陽公園等停車場工程，完工後共可提供700格小型車位，紓緩停車壓力。



在污水下水道接管部分，水利局表示，中民、同慶、仁德、大同、正安及六福等里污水下水道系統用戶接管，目前已申請路證，預計3月陸續進場施作。而永發里則預計於4月份完成中正北路315巷用戶接管，其餘未納管戶，三重區因屬該早期開發地區，路幅狹小與地下管線眾多加上後巷增建之施作空間不足為污水下水道初期建設遭遇之常見困難，造成部分地區迄今仍未完成污水下水道用戶接管。水利局為解決此問題，仍每年籌措預算採發包開口合約方式逐步排除相關障礙，期能達到污水未納戶用戶接管之期盼。



有關萬壽里王淵贊里長所提「公務機車第三人責任險可否比照強制險以里基層費用支付」問題，民政局表示，依行政院「車輛管理手冊」及本市「公務車輛管理標準作業」規定，各機關公務車輛得依財力投保強制險外之任意險，故有關第三責任險部分將研擬納入里基層工作經費適用範圍。



侯友宜表示，「市府、區公所、里長跟議員，咱都是一家人」，市府團隊及區公所要攜手傾聽地方意見。他強調，座談會的提案有長期規劃的都有一些初步解決的軌跡，未來也將朝公私雙方的最佳合作模式邁進，持續改善及提昇市民生活品質。



民政局長柯慶忠表示，2019年行動治理里長提案，三重區提案共136件，其中121件已解列，除了持續追蹤列管未解決案件外，座談會未提到的問題，會後也將彙整書面資料供市府相關單位研議，檢視是否確實滿足地方需求。

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