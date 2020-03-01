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新北聯合醫院三重院區啟動院內感染管制　限制每床陪病1人、探病者1人為限

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▲ 新北聯合醫院三重院區啟動院內感染管制 限制每床陪病1人、探病者1人為限。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北聯醫三重院區限制每床陪病人數為1名，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應武漢肺炎疫情，新北市立聯合醫院三重院區（應變醫院）啟動院內感染管制策略，陪病或探病者皆登記並詢問TOCC旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，限制每床陪病人數為1名，每日固定時段開放探病外，對於探病者則採較中央要求更嚴格管制措施，每床以1人為限。

新北市長侯友宜邀集轄內17家急救責任醫院召開應變會議，會中由感染專家，進行感染管制指導，侯友宜要求各院嚴格落實感染管制，確實做好分流篩檢及收治，並啟動感染管制監測方案。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，針對不明原因肺炎或有任何群聚現象，及醫護人員罹患肺炎都要篩檢，並呼籲醫院落實「加強院內監測方案」，以保護醫病人員健康，防範院內感染，力求守住醫院防線，同時也將藉由社區感染防疫演習，做好與市民之間的風險溝通，齊心協力共同抗疫。

▲ 新北聯合醫院三重院區啟動院內感染管制 限制每床陪病1人、探病者1人為限。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北市要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治。圖為三重聯醫外觀照。

新北市衛生局於2月27日超前中央部署發函要求所有醫院要對主要照顧者（即陪病人員）做好感控教育、健康監測、TOCC等。讓醫院內病患、家人、照顧者以及醫療從業人員都能納入健康監測以落實感染管制。

侯友宜說，新北市一直以來都是以一級開設的態度作戰，因為必須禦敵從嚴、超前部署，不管是否社區感染都要以此目標防禦，作戰規格必須提升，並彈性改變現有防疫策略。診所醫師是防範社區傳播的關鍵，盼更謹慎問診篩檢出病人，並留意防護自身安全。

衛生局長陳潤秋說，新北市啟動醫療院所感染管制的策略，要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治，並針對出入醫院三類人員應進行管制，限制探病2名及陪病1名並採登記制，新北市聯合醫院只允許1人陪病及探病，目的就是要全力防堵院內感染，力求守住防疫的最重要戰線。

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