▲ 體驗白居易詠頌之美，淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

時序進入初春，正是賞花好時節，新北市除了有浪漫繽紛的櫻花外，淡水楓樹湖的木蓮花也是千萬不能錯過的嬌點。近似球形的花朵於枝頭間綻放，一眼望去宛如成片粉紅泡泡，十足浪漫。楓樹湖是台灣目前唯一大規模栽植木蓮花的地方，現正是盛開時節，民眾不妨抽空前往，欣賞他處難得一見的美景。

木蓮花又名木蘭花、辛夷花，是加工價值很高的中藥材，也是古代許多文人墨客歌詠的花卉，像白居易有一首詩名為《題令狐家木蘭花》：「膩如玉指塗朱粉，光似金刀剪紫霞，從此時時春夢裡，應添一樹女郎花。」把木蓮花的美襯托得高雅脫俗。

▲ 淡水楓樹湖賞粉紅嬌豔「木蓮花」。

楓樹湖位於陽明山國家公園境內，因聚落入口有6株巨大楓香樹，地形又三面環山恰似湖泊，故稱為楓樹湖。楓樹湖木蓮花的起源，是源自1961年政府獎勵農村青年就業，從日本進口花苗種植，而至2014年因淡水楓樹湖再生農園發展協會成立，知名度漸增。協會理事長林金峰表示，此處栽種之木蓮花有多種花色，目前正值粉紅色木蓮滿開狀態，而紫紅色木蓮花則於3月開始綻放。

景觀處表示，楓樹湖賞花景點位在淡水北新路3段，過了天元宮再往上走約1公里處，右手邊即可看到通往楓樹湖步道的路口標示，沿著道路往上步行約15分鐘即可抵達。來到淡水，除了楓樹湖的木蓮花以外，鄰近的天元宮櫻花更是不可錯過的賞花景點，天元宮後山的三色櫻目前已過花期，而無極真元天壇周圍的吉野櫻，則預計於3月中旬起綻放，屆時也將於臉書「賞花快報」宣傳最新花況，歡迎民眾按讚追蹤花況不漏接！

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