▲ 新北五股垃圾山變為環保新「垃」園，侯友宜：整頓永不妥協。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股垃圾山搖身一變成為環保藝術新「垃」園！1日新北市長侯友宜特別至五股垃圾山視察公有地活化及綠化成果，除了讚許藝術家及學生的創意，讓原先髒亂的垃圾山翻轉為藝術景觀公園，他也要求相關單位針對該區私有地違法棄置、治安及各項污染等問題，進行強力整頓與稽查，還給五股人一個好環境。

侯友宜表示，市府針對中興路以北公有地區域違規工廠占用及違法棄置物進行整頓，並規劃了5個區域實施綠美化工程。目前第一區域及第二區域已完成綠美化，結合藝術家與景觀學系學生的創意，將原先違章廠家林立及充滿垃圾的區域，打造成環保藝術新「垃」園，讓市民有一個休憩遊樂的好去處。

▲ 新北市長侯友宜非常感謝鄭老師，用巧思將廢棄鐵變成藝術品，變成一個充滿藝術品的景觀公園。

「我要跟那些心存觀望的業者說，五股垃圾山的整頓，我不會虎頭蛇尾，也不會有退讓的情形，絕對會在期限內完成。」，侯友宜不止一次強調，對於垃圾山私有地的整頓及合法納管，他要求相關單位強力稽查與整頓，無論是違法棄置、治安、空氣及水污染等，絕對會徹底清查，還給五股人一個好環境。

侯友宜首先來到第一區域視察，市府與環保藝術家鄭炳和先生合作，把回收鐵雕塑成八家將、吉祥鶴、棒球隊等藝術品，將7000平方公尺綠美化空間活化利用，充滿童趣。侯友宜非常感謝鄭老師，用巧思將廢棄鐵變成藝術品，從原本髒亂充滿廢棄物的地區，變成一個充滿藝術品的景觀公園，讓市民朋友可以來此散步、踏青。

工務局表示，五股垃圾山公有地原先雜草叢生、廢棄物堆置，在市府各單位的共同努力下，將原先雜亂的治安死角，搖身一變成為綠意盎然的景觀綠地。未來其他區域也將以每半年完成一處為目標，持續辦理綠美化工程，改善五股區域環境，提供市民良好的休憩場所。

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