批最強業配王陳時中+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

▲台南市議員謝龍介。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國民黨主席江啟臣、台南市議員謝龍介11日受邀到高雄錄製行銷觀光節目，媒體問及，藍營在最後關頭是否會動員？對此，謝龍介表示，「黨以防疫為優先，要給陳時中掌聲」，不過話鋒一轉，卻又開酸指揮中心先前在記者會上請記者吃龜苓膏、行銷西瓜等行為，認為會讓國人以為危機解除了。

媒體問及，面對疫情，綠營在最後關頭已經站上火線，國民黨在最後關頭會不會動員？謝龍介認為，站上火線是雙面刃，且動員未必能達到目的，也未必是正面，目前還是以防疫為優先。

謝龍介表示，台灣做得不錯，要給陳時中掌聲，可是全世界都陷入危機，不是台灣已經安全得分，但後面還有很長一段路要走，全民都很謹慎。謝龍介也舉例：「像媒體朋友，為什麼在這邊還要戴口罩？像昨天母親節，很多人都走出來了，餐廳狀況比前兩個月好太多，可是指揮官還沒有下達解除令，我們看到的是另一波的危機。」

▲指揮中心發龜苓膏給記者。（圖／ETtoday資料照）

話鋒一轉，謝龍介就開酸：「很多學者專家提到，防疫不會在短期結束，而為什麼各縣市都戰戰兢兢在做的時候，指揮中心有時候放鬆在賣龜苓膏、賣花，有人去賣魚，也有人賣西瓜？」對此，謝龍介批評，這樣的作法，會讓國人以為危機已經解除了、沒有狀況了。

▲5月1日指揮中心記者會擺出六顆西瓜。（圖／ETtoday資料照）

謝龍介提及，兩個禮拜前，他到台中、台南和高雄，都有人問他，怎麼還在戴口罩，他認為台灣還處在防疫警戒期，但民眾卻認為可以放鬆了，所幸經過嚴謹的提醒，指揮官也馬上做出宣示。

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