新冠肺炎再增2確診！　30多歲男「跟團遊大阪」染疫

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒，台灣至今已有32人確診，指揮中心今（28）日公佈最新疫情，又新增2例確診，分別為北部30多歲男性，以及50多歲女性，前者曾跟團到日本大阪旅遊；另一人無旅遊史，研判國內感染，接觸者積極調查中。

指揮中心指揮官陳時中表示，案33為30多歲男性，於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診，研判於日本感染可性較高，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案。

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▲新增2例確診，指揮中心密切追蹤接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案34有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

▲全台確診人數來到34例。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心表示，針對案33，將持續追蹤個案同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形。另由於案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，將進一步調查其同住接觸者活動史，及住院期間曾接觸之病患、醫護人員等，以釐清感染源。