超越義大利！俄羅斯再破單日最高確診「11656人感染」　總確診跳破22萬大關

▲俄羅斯確診診術11日超越義大利。（圖／路透社）

記者陳亭伃／編譯

隨著歐美國家新冠肺炎疫情看似趨緩，在俄羅斯卻正在激烈攀上顛峰。連續9日達破萬確診，11日在通報單日最高11656例確診、死亡病例94人，累計確診人數達到22萬1344人、死亡病例累計2009人，如今已經超過義大利總確診人數219070人。

根據《Риа Новсти》報導，新冠肺炎在俄羅斯相當嚴重，甚至有45％的病患皆為「無徵狀」患者，使得疫情傳播更加迅速，11日俄羅斯通報單日最高11656確診，光是莫斯科就佔6169人、聖彼得堡307人。此外俄羅斯衛生單位也公布，目前已經進行將近560萬次的新冠病毒測試，有24萬多人被認為可能感染而受到隔離、負壓病房監護。

儘管俄羅斯政府強烈要求民眾待在家，但仍有部分居民與企業刻意破壞規定，俄羅斯聯邦內政部公共秩序維護調度負責人瓦利亞耶夫（Yury Valyaev）表示，有些公民展現相當不負責任的態度，甚至刻意炫耀自己打破社會規則，目前執法機構已經在研擬更加嚴厲的懲罰措施。

新冠肺炎在俄羅斯最嚴重的地方為莫斯科，當地的菲拉托夫醫院更是收治超過800名的新冠肺炎患者，而彼爾姆地區則是已經出現97名醫護人員感染，嚴峻的挑戰俄羅斯的醫療體制。