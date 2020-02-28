228談肺炎收斂砲火　柯文哲：中央地方不分黨派才能打贏這場仗

▲台北市長柯文哲出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

228事件73周年中樞紀念會今於228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃以及台北市長柯文哲都出席。柯文哲在致詞時表示，近年來政府在轉型正義上的努力，雖然還沒有辦法完全撫平過去的傷痕，但台灣已逐漸走出悲傷；柯還說，原本計畫的一日雙塔活動也因為疫情取消，但正向的方式紀念228歷史的態度仍然沒有改變。

柯文哲28日原本計畫要進行一日雙塔活動，但考量新冠肺炎疫情因素取消；此外，昨天北市也宣布災變中心一級開設，柯文哲為最高指揮官，連帶連假期間的下鄉活動也取消。柯文哲上午出席中樞紀念活動，緊接在游錫堃之後到場，與蔡英文、蘇貞昌一同步入會場。

柯文哲說，228事件是台灣現代史的重大事件，在過去威權時期，有很長的時間談論228是禁忌，關於事實的真相被掩蓋，進入民主時代以後，我們終能公開討論，正式面對這段歷史。過去三十幾年來，政府針對228事件做了許多的處理，從李登輝前總統用元首身分代表政府公開道歉開始，正式啟動了歷史和解的進程，包括追思立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權的教育、公開檔案、返還書信等。

柯文哲表示，一系列的措施，在到近年來政府在轉型正義上的努力，雖然還沒有辦法完全撫平過去的傷痕，但台灣逐漸走出悲傷，迎向融合的社會。

柯文哲表示，2016年的228選擇與一群年輕朋友挑戰一日雙塔520公里的長征，這項看起來不可能的任務，之所以能夠實現，在於同行夥伴間沿途互相鼓勵打氣、團結一致往共同目標前進，「我希望能夠透過一日雙塔的積極精神，以不同的方式來紀念這段歷史」。

「今年本來我希望在228這天再次透過一日雙塔的方式，以正向的方式來紀念這段歷史，但因為疫情這項計畫被停止。」柯文哲說，即便如此，以正向方式面對歷史的態度仍然沒有改變，這個月台灣面對新型冠狀病毒的挑戰，但在眾人合作之下，目前疫情控制得當。

柯文哲表示，為了有效控制這場疫情，不論中央地方不分黨派，我們站在一起才能打贏這場仗，也因為這此疫情，再次提醒我們，我們即使有不同的過去，但是我們都有共同的現在，不論面對228、面對疫情，我們都必須繼續走向共同的未來。

最後柯文哲說，我們不會一直停留在過去的陰影，更不會被這次的疫情所擊倒，讓我們上下一心、休戚與共，守護台灣、守護我們的家園。

