媽祖也難擋！這件事宣布後…陳時中聲量有了驚人變化！

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情，鎮瀾宮董事長顏清標27日決定將大甲媽遶境延期。臉書粉專《聲量看政治》發現，行政院長蘇貞昌27日宣布，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，並由陳時中擔任指揮官後，陳時中的聲量超越「媽祖遶境」、「大甲媽」、「顏清標」、「大甲鎮瀾宮」等關鍵字

《聲量看政治》27日PO出48小時內的即時聲量圖，內文提到，26日下午2點的時候，顏清標的聲量來到最高點，可是，在27日大甲鎮瀾宮宣布配合防疫後，顏清標的聲量反而不再向上飆升；取而代之的是，大甲媽、大甲鎮瀾宮、媽祖遶境等關鍵字的聲量，在27日下午1點午間新聞區間，獲得聲量最高點。

▲48小時內的即時聲量圖，陳時中的聲量超越「媽祖遶境」、「大甲媽」、「顏清標」、「大甲鎮瀾宮」等關鍵字。（圖／翻攝臉書粉專《聲量看政治》）

《聲量看政治》發現，行政院公布中央疫情指揮中心升格，由陳時中部長續任指揮官的訊息，在上午11點宣布後飆高，並於中午12點飆至高點35萬9千點，這顯示民眾非常關心大甲鎮瀾宮宣布延期的訊息。

《聲量看政治》提到，由於不是顏清標第一時間親自宣布，雖然在隨後也有接受採訪，但聲量卻沒有落在顏清標身上，實為可惜，「反而，陳時中續任指揮官一事，又再次獲得大量關注」。