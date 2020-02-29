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金正恩親自主持防疫會議：病毒進入北韓將釀「嚴重後果」

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩將防疫稱作決定國家命運的「政治事務」。圖為金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情全球擴散，北韓目前仍未通報病例，但已全面加強防疫措施。領導人金正恩親自主持疫情應對會議，強調必須建立「嚴格紀律」，要求所有單位無條件遵守防疫命令。他也指出修訂國家緊急防疫與危機管理法規的迫切性，「如果這個正在失控蔓延的傳染病進入我國，將會導致嚴重後果。」

北韓官媒《朝中社》於29日報導，金正恩主持北韓勞動黨中央委員會政治局召開的疫情應對會議，指示官員們「封鎖所有傳染疾病可能傳播的管道與空間，在現有的工作體制與秩序之下加強檢查、檢測與隔離。」他提到，新冠病毒傳播非常快速，但潛伏期與傳染途徑在科學上卻仍無法確定，「如果這個正在失控蔓延的傳染病進入我國，將會導致嚴重後果。」

金正恩表示，北韓政府與執政的勞動黨打從一開始就採取嚴厲手段，「是最可信賴、高度可靠、先發制人且果斷的預防措施。」他強調，國家防疫體系內「不允許任何特殊情況」，必須建立「嚴厲的紀律，國家所有領域與單位無條件遵守緊急防疫工作中央總部的命令。」

金正恩在演講中表示，修訂國家緊急防疫法，有秩序地調整國家危機管理法規，已經成為當務之急。他說，「我們採取的防疫工作是保衛人民的重要國家事務，也是黨中央的重大責任，並不只是預防疾病。」

《韓聯社》報導，北韓官方目前沒有通報任何新冠肺炎病例，但已在全國範圍內加強預防措施，包括關閉與中國的邊境，加強針對國外人員的隔離，學校也延遲開學。平壤當局也將防疫工作稱為影響國家命運的「政治事務」。

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