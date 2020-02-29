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巴西、英國完成首例新冠病毒基因定序「發現突變」！　

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電

巴西和英國的研究人員今天公布巴西首例新冠肺炎確診病例的病毒基因定序，這項工作通常歷經15天完成，但巴西和英國研究人員僅用兩天時間就完成。

巴西權威病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）與聖保羅大學醫學院熱帶醫學研究所和英國牛津大學合作，今天完成巴西暨拉丁美洲首例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例病毒基因定序。

聖保羅州研究支援基金會（Fapesp）指出，研究人員的第一次初步分析顯示，在巴西診斷出的冠狀病毒基因組與最初在中國武漢發現的病毒株基因密碼，已經有三處不同點。

研究人員之一薩比諾（Ester Cerdeira Sabino）稱，越是解開病毒的核糖核酸（RNA），越能追蹤到病毒的傳播路徑。

薩比諾說明，由於巴西的病毒是從義大利發現的，且與德國發現的不同，只有兩個類似的基因突變，所以可以下結論不止一個人在歐洲傳播疾病。

此外，研究人員必須對RNA的變化進行測序和研究，以了解這種變化是否對疾病的傳播有影響，比如伊朗呈現較高的死亡率，是否與病毒基因突變有關。

薩比諾指出，病毒RNA的基因分析對於疫苗的研製和診斷檢測也至關重要。

巴西首例新冠肺炎確診病例患者是1名61歲男性，住在聖保羅市，2月9日至21日單獨前往義大利北部出差，回巴西後出現發燒、乾咳、喉嚨痛和流鼻水等武漢肺炎症狀，檢驗結果呈陽性。患者目前情況穩定，僅有乾咳的輕微症狀，在家隔離。

衛生部今天公布最新報告指出，目前巴西仍然只有一起確診病例，182起疑似病例，其中66起在聖保羅。曾與61歲確診病例患者有過接觸的3名親屬，經檢測已排除感染的可能。

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