假公文造謠台南新冠病毒陽性1843例　網友：公文寫得太爛了！

▲台南市長黃偉哲臉書PO指出最近網路上出現竄改衛福部公文，是假訊息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路瘋傳一份衛福部公文，聲稱「台南市各醫院送檢新型冠狀病毒檢測結果呈陽性1843例」等，台南市長黃偉哲親自PO文澄清是假訊息，呼籲民眾勿轉傳以免觸法，網友也留言：「公文寫得太爛了」！

台南市長黃偉哲臉書29日下午PO指出最近網路上出現竄改衛福部公文，聲稱「台南市各醫院送檢新型冠狀病毒檢測結果呈陽性1843例」等，這是假訊息，請不要轉傳和輕信！

黃偉哲：「提醒大家：如果在網路上看到疫情資訊，但新聞沒報、防疫記者會沒講、衛福部臉書和網站也沒有，請小心判斷，不要輕易分享，以免觸法。依據紓困條例規定：散布假訊息，最重可關3年、併罰300萬！此外，偽造公文書，刑責1年以上7年以下，最重可關7年。武漢肺炎疫情嚴峻，隨之而來的惡意假消息也非常多。市府將防疫放優先，宣布疫情資訊也定會用各管道公告給大家知道，全面保障市民們的健康平安。」

有網友留言說：「好爛的公文格式，造謠者一定沒有寫過公文！公職考試國文（公文）一定考很爛！」；該網友指出，第一、受文者一定是單位機關全銜，絕對不會是機關首長大名。不然這個絕對機密的檔案要給市長個人收存30年？還是給檔案室保管至解密？除非受文者是個人，才會直接寫名字。就算寫名字，應在姓名後標出職稱或稱謂。例如XXX 君、 XXX 台端或XXX理事長之類的。

他接著說，第二、「公文要蓋紅色大印」。一定是「令」、「公告」或其他聘書、訴願決定書、授權狀、獎狀、褒揚令、證明書、執照、契約書、證券、匾額及其他依法規定應蓋用印信之文件。絕對不會出現在「函」上面。第三、附件一定是寫「檢送」XXX乙份。嚴謹一點還要寫上 XXX乙份，紙本，OO頁。沒有寫上「如文」就可以混過去的。第四、「衛生福利部」發出公文正本給「衛生福利部」是在哈囉嗎？然後副本給台南市政府秘書處？受文者又寫市長？然後衛福部底下也沒有一個叫「事務處」的單位啊！

此外，網友還強調，第五、台灣的行政區劃，直轄市底下就是只有「區」。只有中國才有「縣、區」。以重慶市為例，他有渝中區、大渡口區、墊江縣、巫山縣等等。造謠者連台灣的行政區劃都搞不懂。總結：又是大陸製造的來擾亂台灣人心的粗糙假公文！對了！現在都用政府機關內部都使用電子公文了...底下都有條碼。網友強調：「我們沒有這麼原始好嗎？無聊又唯恐天下不亂」。



也有網友說，「假公文是～詐騙集團～手路.反詐騙165以前就有了，都是公務員與老榮民居多，現在年輕一代都視訊才會相信啦～」、「謠言止於智者，再三求證是也。」、「早上在推特看到就馬上檢舉回報了….這種人真是可惡…」、「趕快把傳的抓出來開罰啦！別慢吞吞的！」、「好奇為何假帳號假新聞那麼難查辦啊，難怪詐騙案件越來越多」、「防疫視同作戰，戰前搗亂，應立判極刑，殺雞儆猴，公權力不能軟，要硬起來」。

台南市衛生局強調這是「假公文」，民眾切勿輕信及轉傳，以免觸法。台南市警局指出，警方已針對「假公文」事件進行偵辦，民眾勿轉傳以免罰！

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