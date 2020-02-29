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法國疑集體感染「2天激增39例」！衛生部長籲打招呼「暫勿握手」

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,法國,巴黎,羅浮宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國27日、28日分別通報20例與19例新冠肺炎確診。圖為法國巴黎羅浮宮的遊客。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國27日新增20起新冠肺炎病例，28日又通報19人感染，大約2天的時間就增加39例，使得確診數來到57。據了解，新增病例大多位在巴黎北部瓦茲省（Oise），其中也包括克雷伊（Creil）的110空軍基地，公衛部門正在追查疑似群聚感染的傳播途徑。衛生部長韋蘭（Olivier Véran）表示，病毒正在國內蔓延，「也許最近這一段時間，最好不要與別人握手。」

綜合《華盛頓郵報》、《法國國際廣播電台》（RFI）報導，韋蘭27日晚間宣布，過去24小時內，國內病例從18例增至38例，28日又通報19例，境內累計57人染疫，其中，新增病患大多集中在瓦茲省。公衛部門正積極追查當地以及東部城市阿訥西（Annecy）疑似群聚感染的病例。

《路透社》報導，法國國防部長帕利（Florence Parly）證實，位於瓦茲的克雷伊（Creil）110空軍基地通報數起確診。《世界報》（Le Monde）報導，當地許多學校已宣布停課，有人指出，鄰近的戴高樂機場可能是導致疫情擴散的因素之一。此外，調查人員也發現，軍事基地與機場的工作人員有所交流。

▲法國新任衛生部長維宏（Olivier Véran）。（圖／路透）

▲法國衛生部長韋蘭（Olivier Véran）呼籲民眾暫時不要與他人握手。（圖／路透）

韋蘭28日表示，國內疫情已進入新階段，「病毒正在我們國內蔓延，我們必須阻止它的傳播，也許最近這一段時間，最好不要與別人握手。」他也提及衛生部發布的防疫指導方針，包括每小時清洗雙手、使用丟棄式手帕，並強調這些建議比以往任何時候更加重要，「每個人都有絕對責任去照顧自己與身邊的人，這些小動作有助於保護很多人。我們必須為彼此著想。」

韋蘭透露，國防與安全部門的官員將於29日舉辦會議，討論這場公衛危機，「我們必須看看目前的情勢與進展，才能夠採取所有必要的決策，以利應對並做出預測。」

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