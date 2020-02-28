新德里「反公民法示威」延燒已釀42死　印度總理沉寂3天呼籲冷靜

▲印度新德里爆發幾十年以來最嚴重衝突，根據《新德里電視台》、《印度斯坦時報》多家媒體指出，已經釀成42人死亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印度首都新德里的暴力衝突自23日延燒至今，支持與反對《公民身份修正法案》（CAA）的群眾互相對峙，演變成印度教徒與穆斯林的爭端，已造成42人死亡，超過200人受傷，警方25日在城市東北部實施《第144條》法律，禁止4人以上集會。執政的印度人民黨（BJP）被批評煽動暴力，總理莫迪（Narendra Modi）在衝突蔓延的第3天終於打破沉默，呼籲民眾冷靜、維持和平。內政部28日主張情勢改善，警方已著手處理善後，「促進社區之間的和諧」。

綜合《新德里電視台》、《半島電視台》報導，反對CAA的民眾在新德里靜坐抗議，23日卻與支持法案人士發生爭端，演變成新德里數十年來最嚴重的衝突，也被視為是穆斯林與印度教徒之間的分裂，截至28日已有42人死亡，超過200人受傷。

▲印度新德里多處發生暴力衝突。（圖／路透）



新德里多處傳出住宅、店面與公共建築遭到洗劫縱火，或者人們互扔石頭的暴力事件，軍警四處巡邏，街道布滿殘骸碎瓦。警方25日在首都東北部實施英國殖民時期的《第144條》法律，禁止4人以上集會，被指控對於印度教徒的暴力視而不見。

反對派人士也批評，執政的印度人民黨（BJP）煽動暴力。主要反對黨「印度國民大會黨」（Congress Party）臨時黨主席桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）表示，聯邦與地方政府面對暴力時是「沉默的旁觀者」，要求內政部長夏哈（Amit Shah）立即請辭。

衝突延燒期間，適逢美國總統川普24日、25日訪問行程。印度總理莫迪多日以來保持沉默，26日終於在推特上發文表示，「和平與和諧是我們民族的核心信念」，呼籲新德里的「兄弟姐妹們始終都要維持和平與手足情誼」，並希望民眾保持冷靜，恢復日常生活。

▲《公民身分修正法案》引發高度爭議與暴力衝突，被反對者批評歧視穆斯林，違反憲法的世俗精神。（圖／路透）



內政部長夏哈與新德里行政、警方高級官員召集會議，評估情勢，28日宣布，警方已召開和平會議「促進社區之間的和諧」。聲明中主張，「過去36小時以內沒有通報重大事件」，情勢已經有所改善，因此先前《第144條》的禁令部分鬆綁，今日凌晨4時至早上10時、下午4時至晚上8時暫時取消。

《公民身分修正法案》允許2014年12月31日以前逃離阿富汗、巴基斯坦與孟加拉，受迫害的宗教少數非法移民成為公民，但唯獨排除穆斯林，被外界批評歧視，違反憲法世俗精神，也是「印度教民族主義」邊緣化國內伊斯蘭教徒的手段。位處邊境的東北各邦也非常擔心「移民潮氾濫」，導致當地人政經力量、文化生活、政府補助、就業機會等資源遭到瓜分與削弱，極力反對政策。

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