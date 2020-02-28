疫情衝擊供應鏈　美國金融分析師：實體店面4月中可能只剩空貨架

▲美國富國銀行集團的分析師認為，如果未能恢復供應，美國零售商可能在4月中旬出現供不應求的狀況。圖為美國藥局販賣N95口罩。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情擴散，各地民眾開始搶購所需藥品與物資，全球生產、供應鏈也受到衝擊。美國富國銀行集團（Wells Fargo）的金融分析師凱利（Edward Kelly）認為，雖然目前供貨正常，但供應鏈依靠僅存的庫存營運，變得非常脆弱，生產瓶頸可能導致實體店面在4月中只剩下空蕩蕩的貨架。

NBC報導，凱利認為，如果未能盡快恢復生產，生產瓶頸將導致實體店面4月中時只剩下空蕩蕩的貨架，沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）等零售百貨面臨的風險最大，不久以後可能也會衝擊百思買（Best Buy）、Michaels與Wayfair等電子商務公司。

凱利表示，由於國內企業擔心關稅調漲，趕在中國農曆新年以前就開始儲存貨品，因此春天與夏季初期商品已被貨運送出，但如今受到疫情影響，供應商無法進入市場，也難以取得關鍵零件、必要原料，供應鏈依靠僅剩的庫存營運，變得非常脆弱。

美國目前累計60例確診，公衛當局表示，雖然境內目前尚未出現社區傳播（Community Spread），但最終仍很有可能發生。國土安全部（DHS）建議民眾著手儲備物資，確保藥品、飲用水與食物不會匱乏，可能導致搶購商品的現象。

但據《市場觀察》（MarketWatch）報導，零售商認為，以長期來說，新冠病毒的影響不會導致經濟失衡。美國全國零售聯合會（NRF）執行長謝伊（Matthew Shay）於26日表示，「總有我們無法掌控的不確定因素，例如新冠病毒以及大選之年的政治變化，但談到基本面向，我們的經濟非常健康，消費者將能夠繼續發揮領頭的作用。」

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