　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢返台包機 。（圖／ETtoday記者攝）

▲首批武漢返台包機惹議，導致第二批包機至今仍未發出。（圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

第一批武漢返台包機引起爭議，因此第二批包機截至目前仍未發出。對此，大陸湖北省台辦發出一封信，向滯留湖北的台人喊話，希望能與這些台人一同克服困難。

信件的全文如下：

滯留湖北的各位台灣鄉親：

大家好！

這兩天，各位鄉親應該都已經從媒體上了解到，滯留湖北各地台胞的回家之路，又被民進黨當局加碼擋住了！

出現這種狀況，令人難以置信。我們為滯留湖北台胞苦等返鄉卻遭遇民進黨當局無情阻止，深感同情、痛心。

這場疫情發生以來，對各位台胞鄉親滯留在鄂的境遇心情，我們感同身受。關心照顧好在湖北的台胞、盡最大努力協助滯留台胞盡快返鄉，一直是湖北省各級台辦最重要的工作。台辦系統全體人員都把台胞當親人，你們的困難就是我們家人的困難，我們必須竭盡所能，全力以赴。

2月3日，在各方努力下，東方航空公司運送首批247名台胞順利返台，我們和大家一樣高興。按原定計劃，滯留湖北的全部台灣鄉親在2月5日、6日都能夠回到台灣。但民進黨當局以各種藉口一直拖延阻止東航後續運送，各位鄉親始終無法踏上回鄉之路。

▼滯留湖北的台灣人要求「讓我回家」。（圖／記者劉亭翻攝）

▲滯留武漢台灣人要求「讓我回家」。（圖／記者劉亭翻攝）

他們說島內防疫能量不足。20多天過去了，防疫能量擴充究竟做得怎麼樣，他們到現在都沒有一句回复說明。

由東航從武漢運送台胞回去，顯然最為快速便捷。他們卻節外生枝提出要由華航接運，但只接200人。還有800多人怎麼辦？他們到現在都沒有一句回复說明。

大陸方面考慮所有滯鄂台胞急切返鄉心情，提議由東航與華航共同運送，雙方安排六個航班，一周內完成全部運送。這個方案，台灣方面仍然拒不同意。

令人匪夷所思的是，民進黨當局不但不同意盡快運送，竟然還把東航提交的台胞運送名單，變成了「註記管制名單」，禁止在湖北的所有台灣鄉親自行搭機返台。

各位台胞鄉親！冷酷無情的現實就是：對滯留在湖北的台胞，民進黨當局既阻止東航運送，又拒絕兩岸航空共同運送，進而禁止你們自行返台，形同全面封堵了各位鄉親的回家之路。他們根本就不想讓在湖北的台胞回去，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵，何其冷血陰狠！

▼滯留湖北台人家屬向陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台商家屬陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

此時此刻，我們深切理解各位在鄂台灣鄉親的失望、無奈、焦慮、寒心和憤懣。你們當中，有的要回去工作，有的要回去上學，有的要回去治病，都想回到你們自己溫暖的小家，享受家人團聚的快樂溫馨。你們的家在台灣，有自由回家的固有權利，但現在卻被民進黨當局阻擋禁限，竟然有家難回。這種戕害台胞人權的事情，也只有民進黨當局幹得出來。

此時此刻，我們想告訴各位台灣鄉親：湖北省各級台辦就是你們的娘家，無論有多大的艱辛困苦，我們堅定地同你們站在一起，共同面對，共同克服。你們的苦就是我們家人的苦。什麼時候台灣方面良心發現同意放行，我們一定積極協助你們盡快返鄉。你們暫時無法回到台灣的家，湖北省各級台辦就是你們可以依靠、可以信任的溫暖之家。希望各位台灣鄉親保重身體，做好疫情防控和自身健康防護，我們也會更加努力，為在湖北的每一位台胞健康安全提供服務保障。各位鄉親有任何困難、任何需求，請隨時與當地台辦聯繫，我們一定像對待自己的家人一樣，盡心盡力，傾情服務。

兩岸一家親。在艱難困苦面前，兩岸同胞應該更親。請各位台胞鄉親相信，雖然民進黨當局冷血無情，但祖國大陸永遠是你們的堅強後盾！

沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來。這不是煽情的詩句，而是必勝的信心。讓我們攜手並肩，共同戰勝苦難，迎接充滿希望的明天！

湖北省人民政府台灣事務辦公室

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
鋒面接力攪局！北東探「13°C轉濕冷」時間點出爐
米蘭時裝周回來2韓人確診！韓演藝圈掀風暴「這些藝人都有去」
衣櫃翻出笑臉內褲！桃園人夫傻了：這不是我的…女兒一句話他秒懂
尼克和Ashly婚禮突取消！「這很遺憾」2原因放棄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

協助日本抗疫！中國捐5000防護服、10萬片口罩

今年「超級月亮」出現4次　天文學家：3月可看見金星

上海好市多驚傳火警！頂樓黑煙狂冒　顧客嚇傻圍觀

香港跑馬地挖到「戰時炸彈」　長度1.5公尺…警封路撤人拆彈

澳門將包機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測「機上可能有染病者」

習近平帶頭捐款支持防疫　各省市「一把手」迅速跟進！

狗狗身上驗出「少量新冠病毒」 ！　 WHO急出動：將與香港合作調查

56.2％患者入院時沒發燒！陸港研究：新冠肺炎「診斷很複雜」

網課怪象頻出！西藏大一妹每天「爬雪山」找訊號...老師也叫苦連連

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

尼克＆ASHLEY新婚臥房

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

協助日本抗疫！中國捐5000防護服、10萬片口罩

今年「超級月亮」出現4次　天文學家：3月可看見金星

上海好市多驚傳火警！頂樓黑煙狂冒　顧客嚇傻圍觀

香港跑馬地挖到「戰時炸彈」　長度1.5公尺…警封路撤人拆彈

澳門將包機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測「機上可能有染病者」

習近平帶頭捐款支持防疫　各省市「一把手」迅速跟進！

狗狗身上驗出「少量新冠病毒」 ！　 WHO急出動：將與香港合作調查

56.2％患者入院時沒發燒！陸港研究：新冠肺炎「診斷很複雜」

網課怪象頻出！西藏大一妹每天「爬雪山」找訊號...老師也叫苦連連

天心放閃被酸「韓男不是都會外遇嗎」　釣出本人回應…網讚高EQ

多做多健康！科學證實：「停止壞壞」後…身心有6嚴重變化　更容易染病

女護士奔大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！　3歌迷確診…樂團成員回應身體狀況

孩子從溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？不然好兄弟丟的嗎

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

巴黎時裝周／LOEWE燈籠袖、陶瓷包翻玩古典　CELINE華麗搖滾風男女通吃

南韓公務員搭電梯「默默無言1分鐘」　還是感染新冠肺炎

苦苓挺洪慈庸任機要顧問！　曝「3關鍵」：她有這個身價

知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻

院內感染初步原因出爐！接觸醫護隔離14天…醫師說話：疫情已進入下個階段

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

今年有4次「超級月亮」　奇景輪番上演

女用曬衣桿餵狗　主人爆騙吃喝真相

新冠肺炎是「動物源性病毒」

上海好市多驚傳火警！頂樓黑煙狂冒

狗驗出新冠病毒　 WHO急出動

陸國防部回應桑德斯：以武拒統死路一條

48歲男「確診到出院」一直無症狀

習近平帶頭捐款　各省「一把手」速跟進

澳門將派機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測

口罩還要戴多久？專家曝時間點

網課怪象頻出　西藏妹爬雪山找訊號

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

更多熱門

相關新聞

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

中央流行疫情指揮中心下令徵用口罩後，引起許多外界議論。知名獸醫戴更基也出面指出，新的口罩不但價格更貴，品質還變差了，讓他「看不懂」，沒想到意外在網路上引戰。

院內感染初步原因出爐　醫師說話

院內感染初步原因出爐　醫師說話

假公文造謠　網：公文寫得太爛了

假公文造謠　網：公文寫得太爛了

義大利政客：中國人愛吃活老鼠才染病

義大利政客：中國人愛吃活老鼠才染病

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

協助日本抗疫！中國捐防疫物資

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19湖北台人台商湖北台辦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

米蘭時裝周回來2韓人確診！宋慧喬、IU都有去

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

2月初剛登記…尼克和Ashly婚禮突取消！

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

疫情升級　醫師揭「關鍵10件事」

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面