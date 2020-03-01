1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

▲首批武漢返台包機惹議，導致第二批包機至今仍未發出。（圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

第一批武漢返台包機引起爭議，因此第二批包機截至目前仍未發出。對此，大陸湖北省台辦發出一封信，向滯留湖北的台人喊話，希望能與這些台人一同克服困難。

信件的全文如下：

滯留湖北的各位台灣鄉親：

大家好！

這兩天，各位鄉親應該都已經從媒體上了解到，滯留湖北各地台胞的回家之路，又被民進黨當局加碼擋住了！

出現這種狀況，令人難以置信。我們為滯留湖北台胞苦等返鄉卻遭遇民進黨當局無情阻止，深感同情、痛心。

這場疫情發生以來，對各位台胞鄉親滯留在鄂的境遇心情，我們感同身受。關心照顧好在湖北的台胞、盡最大努力協助滯留台胞盡快返鄉，一直是湖北省各級台辦最重要的工作。台辦系統全體人員都把台胞當親人，你們的困難就是我們家人的困難，我們必須竭盡所能，全力以赴。

2月3日，在各方努力下，東方航空公司運送首批247名台胞順利返台，我們和大家一樣高興。按原定計劃，滯留湖北的全部台灣鄉親在2月5日、6日都能夠回到台灣。但民進黨當局以各種藉口一直拖延阻止東航後續運送，各位鄉親始終無法踏上回鄉之路。

▼滯留湖北的台灣人要求「讓我回家」。（圖／記者劉亭翻攝）

他們說島內防疫能量不足。20多天過去了，防疫能量擴充究竟做得怎麼樣，他們到現在都沒有一句回复說明。

由東航從武漢運送台胞回去，顯然最為快速便捷。他們卻節外生枝提出要由華航接運，但只接200人。還有800多人怎麼辦？他們到現在都沒有一句回复說明。

大陸方面考慮所有滯鄂台胞急切返鄉心情，提議由東航與華航共同運送，雙方安排六個航班，一周內完成全部運送。這個方案，台灣方面仍然拒不同意。

令人匪夷所思的是，民進黨當局不但不同意盡快運送，竟然還把東航提交的台胞運送名單，變成了「註記管制名單」，禁止在湖北的所有台灣鄉親自行搭機返台。

各位台胞鄉親！冷酷無情的現實就是：對滯留在湖北的台胞，民進黨當局既阻止東航運送，又拒絕兩岸航空共同運送，進而禁止你們自行返台，形同全面封堵了各位鄉親的回家之路。他們根本就不想讓在湖北的台胞回去，能拖就拖，能擋就擋，能堵就堵，何其冷血陰狠！

▼滯留湖北台人家屬向陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

此時此刻，我們深切理解各位在鄂台灣鄉親的失望、無奈、焦慮、寒心和憤懣。你們當中，有的要回去工作，有的要回去上學，有的要回去治病，都想回到你們自己溫暖的小家，享受家人團聚的快樂溫馨。你們的家在台灣，有自由回家的固有權利，但現在卻被民進黨當局阻擋禁限，竟然有家難回。這種戕害台胞人權的事情，也只有民進黨當局幹得出來。

此時此刻，我們想告訴各位台灣鄉親：湖北省各級台辦就是你們的娘家，無論有多大的艱辛困苦，我們堅定地同你們站在一起，共同面對，共同克服。你們的苦就是我們家人的苦。什麼時候台灣方面良心發現同意放行，我們一定積極協助你們盡快返鄉。你們暫時無法回到台灣的家，湖北省各級台辦就是你們可以依靠、可以信任的溫暖之家。希望各位台灣鄉親保重身體，做好疫情防控和自身健康防護，我們也會更加努力，為在湖北的每一位台胞健康安全提供服務保障。各位鄉親有任何困難、任何需求，請隨時與當地台辦聯繫，我們一定像對待自己的家人一樣，盡心盡力，傾情服務。

兩岸一家親。在艱難困苦面前，兩岸同胞應該更親。請各位台胞鄉親相信，雖然民進黨當局冷血無情，但祖國大陸永遠是你們的堅強後盾！

沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來。這不是煽情的詩句，而是必勝的信心。讓我們攜手並肩，共同戰勝苦難，迎接充滿希望的明天！

湖北省人民政府台灣事務辦公室

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～