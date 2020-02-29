加州2病例「感染途徑成謎」！美國CDC：可能是社區傳播

▲美國加州28日新增一名病患，感染途徑不明。圖為美國紐約民眾購買口罩。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國加州索拉諾郡（Solano）一名婦女出現新冠肺炎症狀，卻因不符合美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的檢測標準，住院4天才接受篩檢，最後被發現結果呈現陽性、感染途徑不明，她卻已情況危急，插管治療。CDC因此飽受批評，26日證實，這起病例可能是國內第一例「社區傳播」（Community Spread），宣布更改篩檢標準。此外，加州聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）於28日新增一起病例，病患感染途徑同樣無法追蹤。

索拉諾郡一名婦女出現疑似症狀住院，19日被轉移到加州大學戴維斯分校醫學中心（UC Davis Medical Center），直到23日才在醫生的堅持之下接受檢測，最後被發現確診，且感染途徑不明。根據院方說法，一開始無法執行篩檢，是因她不符合CDC的檢測標準，也就是病患必須曾有中國旅遊史，或與某個曾有中國旅遊史的人密切接觸。

加州眾議員加拉門迪（John Garamendi）透露，病患情況危急，已接受插管治療。索拉諾郡公衛官員馬蒂亞斯（Bela Matyas）在27日的記者會上表示，病例似乎是在社區內受到感染。

▲CDC於26日證實，索拉諾郡的病例可能是國內第一起社區傳播。（圖／達志影像／美聯社）

CDC於26日證實，索拉諾郡的病例可能是境內第一起「社區傳播」（Community Spread）。主任雷菲爾德（Robert R. Redfield）表示，這起病例經確認以後，已立刻召開會議，修改篩檢標準，未來如果臨床醫師或者個人懷疑感染冠病毒，就應進行檢測。

美國加州聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）於28日新增一起病例，病患是一名年長女性，26日因呼吸道疾病住院確診，她沒有相關旅遊史，不曾接觸確診病患，也不是從中國撤回的僑胞，更沒有去過90英里（大約144.8公里）之外的索拉諾郡。

CNN報導，聖塔克拉拉郡公衛官員科迪（Sara Cody）認為，這起病例應是「社區感染」（Community Transmission）的證據，但傳播範圍仍不清楚，「我知道這聽起來令人擔憂，但這也是我們一直以來都在準備面對的，我們現在必須開始採取額外措施，減緩疾病傳播的速度。」

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