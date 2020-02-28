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美CDC：新冠病毒可在「物體表面存活2hrs↑」可能是鑽石公主號傳染原因

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲美國CDC研究發現，新冠病毒可在物體表面上存活2小時以上。圖為Nexu Science Communication工作室、愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）於27日公布最新研究結果，發現新冠病毒（COVID-19）可以在銅、鋼表面存活大約2小時，主任雷菲爾德（Robert R. Redfield）補充說明，病毒在其他物體表面停留的時間將會更長，且這可能是郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）疫情快速擴散的原因。

《路透社》報導，CDC主任雷菲爾德27日來到美國眾議院，報告疫情最新進度。他提到，單位正在積極評估，新冠病毒在物體表面能夠存活多久，以及是否仍具有傳染性，「在銅與鋼上的情況很典型，大約是2小時，但我認為，在其他物體表面，例如紙板或者塑膠，（存活時間）會更長，所以我們正在繼續研究。」

雷菲爾德表示，新冠病毒透過物體表面接觸傳染，而非空氣傳播，也許是鑽石公主號疫情快速蔓延的原因。他也提到，中國以外的其他國家新冠肺炎死亡率應該更低，「我們將需要根據更多數據確認這件事。」據了解，世界衛生組織（WHO）指出，新冠肺炎的中國病例死亡率大約是2％至4％。

中國武漢市去年12月爆發新冠肺炎，如今已經蔓延到其他44個國家。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於27日首度鬆口坦承，疫情可能演變成全球大流行。

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