加州「社區傳播」11天才確診！列管8千人…檢測工具僅200組　州長怒批CDC

▲加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，北加州索拉諾郡（Solano County）一名確診病患，可能就是美國境內首起「社區傳播」病例。對此加州州長紐森（Gavin Newsom）批評CDC檢測不力，該名患者15日住院後，直到23日才進行檢驗，報告也遲至26日才出爐；另外，加州共有8400人列入監控，但檢測套組僅有200個，根本不足以應付龐大的潛在病患。

紐森27日在記者會上指出，北加州索拉諾郡的確診病患並無中國旅遊史，因此最初並不在檢驗名單內，但就在病患入院4天後，開始需要依靠呼吸器，院方就希望CDC進行檢驗，不過卻遭拒絕，直到23日才檢驗。紐森說，疫情爆發盡在眼前，目前加州已經將8400人列入管控，希望CDC也能夠放寬檢測標準。

紐森表示，加州目前僅有200組檢測套組，加上受制於聯邦採檢規定，根本不足以應付潛在病患，「這根本無法公平地檢測每一個人。」紐森也說，每個人民都有理由對這種狀況感到焦慮，但加州一直都嚴肅以待，早已對此做好出現更多病例的準備，「我們知道會發生這種事是無可避免的」，

CNBC報導，這名住在索拉諾郡地患者沒有相關旅遊史，也沒有與其他確診患者接觸，案例由公共衛生體系的臨床醫師所發現，使得美國確診COVID-19總數達到60例，其中多數是從武漢撤僑者，以及從「鑽石公主號」郵輪下船的民眾。60例患者中，其中42例為「鑽石公主號」乘客，3例為武漢撤僑者，15例則發生在美國境內。

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