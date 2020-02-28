「普丁替身」陰謀論成熱搜第一！他自曝「每次都拒絕」：我是真的

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）否認使用替身的陰謀論。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾任「蘇聯國家安全委員會」（KGB）的特務，個人神秘色彩導致網路上陰謀論不曾間斷。他在27日播出的採訪中，正面回應自己「是真的」，還透露曾多次被建議使用替身，保護人身安全，躲過暗殺，但每一次都拒絕提議。

根據俄羅斯《塔斯社》（TASS）於27日播出的採訪畫面，記者指出，關於俄羅斯總統的網路搜尋中，最受歡迎的關鍵字是「普丁替身」與「普丁替身證據」，他接著大膽詢問，「你是真的嗎？」普丁立刻回應「我是真的」，接著透露，他曾多次被建議使用替身，但每一次都拒絕提議。

BBC報導，普丁提到，俄羅斯1999年至2009年正與車臣（Chechnya）南部的分離主義分子打仗，在那「打擊恐怖主義最艱難的時刻」，他曾多次被建議採取避免暗殺的計畫，保護人身安全，但是每一次都拒絕使用替身。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾是KGB特務，掌握統治實權超過20年。（圖／路透）



67歲的普丁曾是KGB特務，是自從史達林（Joseph Stalin）以後在位時間最長的俄國領導人，實質統治超過20年。網路上相關陰謀論從未間斷，有人列舉他多年以來的照片互相比對，聲稱這些都是不同的「替身」。

根據《路透社》，普丁第一任初期展開車臣戰爭，成為穆斯林武裝分子的攻擊目標。他在一次採訪時透露，自己並不使用手機，因為已擁有一支特別的官方電話，可以撥通任何想要聯繫的號碼。

普丁預計2024年卸下總統任職，結束第四任期結束，但1月發表年度國情咨文時，向議員提議全面修改憲法。外界大多猜測，這項改革將能確保他在某種形式上保留實權。

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