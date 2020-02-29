解釋退休婦醫院群聚脫口提「林口」　陳時中：請忽略地點

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首例新冠肺炎院內感染，分別是3名護理人員以及1名清潔人員（案36~38），為昨日公布案34退休婦人衍生個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明院內情況時不慎脫口而出「林口...」，被現場媒體詢問，代表的是地區或某醫院名稱？陳時中則急忙趕口「地區名字可以忽略」。

陳時中回應群聚確診時序時，不慎脫口說出「林口二字」，但隨即回神解釋整體群聚情況，案件一直到昨天晚上很晚才確定，並且開了專家會議，做後續處置，包含怎麼消毒清等，立刻要做的事情真的非常趕。後續有媒體詢問，林口兩字，是代表地區還是某醫院？陳時中回應，台灣還是一個一日生活圈，所以大概普遍會注意，地區名字可以忽略。

陳時中強調，因應本起群聚，指揮中心已要求醫院關閉案34確診前之住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

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此外，指揮中心已對該醫院採取加強監測，所有工作人員如有症狀將依該院感染管制人員調查結果，採檢1次並暫停工作，即使檢驗陰性，仍須等相關症狀緩解後，才能戴口罩上班。

▲台灣目前有39人確診。（圖／楊殿宏製）