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「北市女」發燒死...家屬哭訴還原5天過程：要頭七還沒有做法事

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▲▼ 台北女家屬召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北女家屬召開記者會。（圖／記者邱中岳攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名30歲李姓女子23日在家中身亡，由於生前曾發過高燒，讓檢方擔心有流感或新冠肺炎（COVID-19）的可能性，將會同衛生局釐清。對此，李姓女子家屬27日出面哭訴，因為外界擔心是新冠肺炎，所以沒有人做法事，檢察官也沒有勘驗。

台北市議員徐立信陪同李姓女子家屬27日召開記者會。李姓女子家屬表示，她的家屬在22日晚上10點就說有頭痛、輕微發燒，是37.9度，所以服用了退燒止痛藥，到了23日9點死者家屬先生試著把她叫醒，卻發現已經往生了，所以立刻叫救護車。

李姓女子家屬說，23日10點死者先生去做筆錄，23日下午1點死者先生去做第二次筆錄，因為被告知有發燒現象，所以檢察官懷疑是跟新冠肺炎有關，23日下午2點半接到偵查隊電話，被檢察官告知先把大體移到殯儀館，家屬也去殯儀館等候勘驗，同天下午5點半，偵查隊打電話告知，因為無法聯絡上相關衛生單位，所以無法進行勘驗。

李姓女子家屬提到，24日下午4點她打電話給台北地檢署想了解案件進度，當天晚上6點40分檢察官姍姍來遲，連同書記官、法官穿著防護衣服下車，檢察官指示法醫勘驗，但是這邊的勘驗只是拍拍照，沒有採取任何檢體或解剖動作，勘驗完檢察官指示，因為有疑似新冠肺炎的可能，所以請死者先生、父親到中正二分局透過視訊進行第三次筆錄。

李姓女子家屬說，25日一整天沒任何相關單位、檢察官做聯繫；26日才聯絡徐立信，詢問是否可以幫忙問一下進度？26中午12點半，疾管局打來說想要了解狀況，明確告知目前為止，疾管局沒有接獲任何來自地檢署的通報，「從我們家人過世到今天，已經5天了，我們家屬還在苦苦等待檢察官去勘驗大體，以及找出確切死因，才能開立死亡證明，讓我們進行後事處理。」

李姓女子家屬提到，像徐立信說的，正常往生的話，在2天內就可以拿到死亡證明，從檢察官開始說要跟家屬約去勘驗，不是沒有到，就是遲到，一拖再拖，態度敷衍，也因為檢察官這樣的態度，導致多家媒體認定家屬是因為新冠肺炎去世，讓家屬被標籤化，感受到被歧視，「到現在沒有法官敢來做法事，請問檢察官你是這樣執行公務的嗎？」

李姓女子家屬說，五天了，檢察官只有來看一次，拍個照沒有採樣，請問檢察官對大體拍照就知道是不是新冠肺炎了嗎？因為檢察官這樣辦案態度，罔顧家屬權益，導致家屬承受巨大壓力並且心力交瘁。

李姓女子家屬表示，如果檢察官認定這往生家屬有新冠肺炎疑慮，為何遲遲沒有聯絡相關單位做檢驗？檢察官在等什麼？她們從頭到尾都很配合檢察官指示，但這麼多天了，檢察官態度就是一直拖，沒理由的拖延！

李姓女子家屬強調，面對家人驟然離世，她們很不能接受了，除了傷心驚嚇外，還等不到檢察官給答案，「五天了！只想要好好處理家人後事，讓亡者得到安息，生者得到安慰，這麼簡單的訴求，我們不懂為什麼一直遭遇重重困難？亡者不能安，家屬多痛苦？沒人希望自己的親人被這樣對待！」

最後，李姓女子家屬強調，眼看馬上就要頭七了，他們還不知道死因，拿不到死亡證明，如何處理後事？

家屬出面還原5天事件經過：

2月20日 10點　女子吃退燒止痛藥之後睡覺

2月23日 9點　先生試圖將她叫醒，但發現女子已過世，趕緊叫救護車

2月23日 10點 家屬到警局做第一次筆錄

2月23日 13點 家屬被要求赴警局做第二次筆錄，被告知有發燒現象，檢察官懷疑可能與新冠肺炎有關。

2月23日 14:30 接到偵查隊電話，告知檢察官指示，叫大體先移到殯儀館，並等候勘驗。

2月23日 17:30 偵查隊打電話告知，因為無法聯絡到相關衛生單位，無法進行勘驗。

2月24日 16:00 自行打電話到北檢，了解案件進度。

2月24日 18:40 檢察官姍姍來遲，連同書記官、法官，著防護衣下車，檢察官指示，要偵查隊員陪同家屬，一同進入勘驗室確認身分，要求偵查隊穿上防護衣，確認後，檢方指示法醫勘驗，只有拍照，沒有採檢體或解剖，勘驗完，檢查官指示，因為有心冠肺炎的可能，請往生者的先生、父親，到中正二分局，透過視訊進行第三次筆錄。

2月25日 一整天沒有任何相關單位檢察官跟家屬聯繫，直到2月26日家屬自己連絡徐立信議員，請求幫忙詢問案件進度。

2月26日 12:30 接獲疾管局電話，想了解狀況，並明確告知，沒有接獲任何來自地檢署的通報。

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