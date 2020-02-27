北市女生前路徑曝！　2月遊花東、21日看眼科、22日藥局買成藥

▲女子因病身亡曾有發燒狀況，遭疑新冠肺炎，生前曾看過眼科，並在2月到花東旅遊。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子生前曾發燒服用藥物後身亡，檢警懷疑有新冠肺炎（COVID-19）的可能，於是不敢大意，但家屬卻質疑為何不採驗，據了解，死者為貿易公司內勤員工，且半年內均無出國史，僅在2月份到花東旅遊。

家屬出面控訴，女子在22日感覺身體不適，整個人有輕微發燒約在37.9度左右，在22日到藥房購買成藥服用隨即上床睡覺，但丈夫在23日卻發現女子躺在床上叫不醒，才知道女子已經身亡，隨即通知警方到場。

警方到場後得知女子曾經有發燒狀況，隨即通知檢察官，書記官也隨即致電衛生局協助查詢該女子否為通報個案，衛生局也將主動進行了解，另外衛生局也強調，如需要衛生單位協助也會協助處理，如有懷疑是新冠肺炎，作業程序應由法醫師做提報。

據悉，該女子與丈夫以及1名女兒同住，22日有到藥局購買感冒成藥，21日也有到門診看眼科，另外在2月份也有到花東一帶出遊，但近半年都沒有出國；家屬質疑，僅因感冒就懷疑新冠肺炎，為何不趕快送驗確定。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

快訊／北市女發燒1天亡！家屬出面痛訴「勘驗只拍了照」：5天都沒檢疫

快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒 檢警穿隔離衣進行相驗

北市女發燒猝死疑染新冠肺炎 同事近期有出國！3/1解剖檢體送疾管署

沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡 家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天