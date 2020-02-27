　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市女生前路徑曝！　2月遊花東、21日看眼科、22日藥局買成藥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子因病身亡曾有發燒狀況，遭疑新冠肺炎，生前曾看過眼科，並在2月到花東旅遊。（圖／記者邱中岳攝）

▲女子因病身亡曾有發燒狀況，遭疑新冠肺炎，生前曾看過眼科，並在2月到花東旅遊。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子生前曾發燒服用藥物後身亡，檢警懷疑有新冠肺炎（COVID-19）的可能，於是不敢大意，但家屬卻質疑為何不採驗，據了解，死者為貿易公司內勤員工，且半年內均無出國史，僅在2月份到花東旅遊。

家屬出面控訴，女子在22日感覺身體不適，整個人有輕微發燒約在37.9度左右，在22日到藥房購買成藥服用隨即上床睡覺，但丈夫在23日卻發現女子躺在床上叫不醒，才知道女子已經身亡，隨即通知警方到場。

警方到場後得知女子曾經有發燒狀況，隨即通知檢察官，書記官也隨即致電衛生局協助查詢該女子否為通報個案，衛生局也將主動進行了解，另外衛生局也強調，如需要衛生單位協助也會協助處理，如有懷疑是新冠肺炎，作業程序應由法醫師做提報。

據悉，該女子與丈夫以及1名女兒同住，22日有到藥局購買感冒成藥，21日也有到門診看眼科，另外在2月份也有到花東一帶出遊，但近半年都沒有出國；家屬質疑，僅因感冒就懷疑新冠肺炎，為何不趕快送驗確定。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

快訊／北市女發燒1天亡！家屬出面痛訴「勘驗只拍了照」：5天都沒檢疫

快訊／北市30歲女因病身亡...生前有發燒　檢警穿隔離衣進行相驗

北市女發燒猝死疑染新冠肺炎　同事近期有出國！3/1解剖檢體送疾管署

沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

ET快訊
高三女困湖北求救「不想放棄台大」　母淚：孩子成績考這麼好！我
劉真2天連發2篇文！臉書還原「搶救21天真實情況」：讓世界看
等不到病床！南韓首例「居家隔離中身亡」　74歲新天地教徒成第
北市發燒猝死女「生前完整行蹤」曝！2月曾遊花東..還去看過眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

輕熟女拉K過量暴斃！男公關「伴屍整夜」驚呆還吃上毒品罪

北檢啟動防疫SOP！偵查庭裝壓克力板阻隔飛沫　相驗解剖全套防護

前召妓法官遭控性騷護理師！從臀部一路摸到膝蓋...花錢和解獲撤告

男感情受挫淋汽油點火！實在太痛跳華江碼頭　緊急送醫救回

北市女生前路徑曝！　2月遊花東、21日看眼科、22日藥局買成藥

北市婦人穿越人行道遭公車撞上！　命危送醫搶救中

快訊／女高中生休學幫顧小吃攤...住家頂樓墜落亡！母目睹崩潰痛哭

南港環東大道重機撞護欄　騎士送醫不治！警公布易肇事路段

影／北市女發燒猝死不准火葬！家屬悲曝「死亡證明」：連死因都寫不詳

快訊／北市調查局前車禍！休旅車猛撞分隔島翻車…「車頭全毀」側躺路中

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

輕熟女拉K過量暴斃！男公關「伴屍整夜」驚呆還吃上毒品罪

北檢啟動防疫SOP！偵查庭裝壓克力板阻隔飛沫　相驗解剖全套防護

前召妓法官遭控性騷護理師！從臀部一路摸到膝蓋...花錢和解獲撤告

男感情受挫淋汽油點火！實在太痛跳華江碼頭　緊急送醫救回

北市女生前路徑曝！　2月遊花東、21日看眼科、22日藥局買成藥

北市婦人穿越人行道遭公車撞上！　命危送醫搶救中

快訊／女高中生休學幫顧小吃攤...住家頂樓墜落亡！母目睹崩潰痛哭

南港環東大道重機撞護欄　騎士送醫不治！警公布易肇事路段

影／北市女發燒猝死不准火葬！家屬悲曝「死亡證明」：連死因都寫不詳

快訊／北市調查局前車禍！休旅車猛撞分隔島翻車…「車頭全毀」側躺路中

紓困條例釋「給薪抵稅」利多　高虹安：對小型企業吸引不大

居家檢疫外籍人闖中橫遭攔查　太管處加強消毒簡報室暫停使用

配合防疫簡化行程　桃園龍德宮宣布遶境活動「提前結束」

連俞涵難得「低胸露鎖骨」　石知田看傻：怎麼會穿這樣！

孫芸芸凍齡術紅到國外去　英媒「猜猜誰是媽」？

快訊／繼芬蘭、瑞典後…「丹麥傳第1起確診」北歐開始淪陷　全球8萬1確診

優惠6.5折起！圓山飯店「得來速」新服務　點餐快取免下車

怒轟張雅琴、安幼琪！　王炳忠：外省二代忘了自己從哪來

幸福案例／582經典美式海景宅

疫情擴散衝擊旅運需求　專家預估下周油價回跌四角「加油再等等！」

社會熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

男躲中壢車站　闖女廁「上下狂摸」OL花容失色

遊覽車夾殺35歲媽！最後畫面曝：根本沒煞車

「我非完人或貴族」法官曝排隊領愛心便當原因

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

美魔女業務色誘航警「摩鐵制服戰」　下場淒慘

北市女發燒猝死疑染新冠肺炎　同事近期有出國

台南女大生宿舍產女　掐死嫩嬰判8月

北市女生前路徑曝　2月出遊花東、21日看眼科

北市女離奇死被指未通報　檢：電話通知你還等公文？

更多熱門

相關新聞

陳建仁談台灣疫情：沒聚集感染、沒持續性感染鏈

陳建仁談台灣疫情：沒聚集感染、沒持續性感染鏈

副總統陳建仁26日接受《日本產業經濟新聞社》專訪。對於台灣目前新冠肺炎的疫情，陳建仁表示，沒聚集感染、沒傳染鏈。

南部6大醫學中心合作　機場設檢疫站把關

南部6大醫學中心合作　機場設檢疫站把關

鍾南山：中國疾控中心「地位太低」只能上報

鍾南山：中國疾控中心「地位太低」只能上報

南韓第13死成首例「居家隔離惡化」

南韓第13死成首例「居家隔離惡化」

疫情影響！高雄「棧貳庫樂園」熄燈　

疫情影響！高雄「棧貳庫樂園」熄燈　

關鍵字：

新冠肺炎門診花東旅遊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面