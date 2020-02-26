大甲媽祖遶境照常辦　江啟臣籲：政府要有清楚防疫SOP

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布大甲媽祖遶境活動將照常舉行。對此，國民黨立委、主席補選參選人江啟臣26日受訪時認為，儘管政府還沒有禁止這些大型活動，但應訂出防疫的標準SOP，清楚告訴民間團體，降低民眾參與上的疑慮。

江啟臣表示，這件事最大的焦點就是會不會影響防疫，但不只是大甲媽祖，其他的大型聚會是不是也會有疫情上可能產生的風險，這部分可能所有的主辦單位，不管是政府或民間都要來謹慎的考量。

江啟臣表示，民眾也必須做好是否參與的考慮，政府應該更負責任，清楚規範以後到底什麼樣的活動可以舉辦、什麼活動在特定期限內不該舉辦，「這部分政府應該有更清楚的規範出來。」

江啟臣提醒，即便現在還沒有禁止這些大型活動，但是不是要有些防疫的標準SOP，清楚告訴民間團體，以及一些公司行號可能面臨要不要開會、聚會或辦大型活動等，如果政府能提供更清楚、更專業的防疫SOP給大家，或許能降低民眾在參與上的疑慮。

▲郝龍斌、江啟臣出席前立委呂學樟新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

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