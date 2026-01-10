彰化也有龍虎塔！網路爆紅新打卡點　屋主揭來由

▲彰化龍虎塔。（圖／翻攝臉書／福興生活大小事）

記者葉國吏／綜合報導



最近，彰化福興鄉一處神壇在網路上爆紅，被大家稱作「彰化版龍虎塔」，引起不少人關注。這座神壇的造型跟高雄知名景點蓮池潭的龍虎塔很像，但其實它自1983年落成至今已經有43年歷史，成為當地居民心中的特殊地標，也吸引不少民眾前來打卡拍照。

彰化這座「龍虎神壇」落成於1983年，比高雄蓮池潭的龍虎塔還晚了七年。除了龍虎樓梯，神壇前的圍牆頂還曾有許多小動物塑像，包括十二生肖、大象和鶴等，但經過多年風吹日曬，大多已經風化損毀。

臉書社團「福興生活大小事」就有網友貼出彰化龍虎塔的照片，表示麥厝村出水橋邊的龍虎古宅成為近日網紅新景點。貼文中指出「龍虎宅屋主陳棕信說，這棟一層樓的鋼筋水泥建築，建於民國69年，他的阿公陳八在屋內主持『朱府五方壇』，主祀朱府千歲，香火興盛；72年有虔誠的信眾捐獻20萬元，在屋前兩側加建『龍虎鬥』樓梯等建物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化在地神壇造型獨特 左青龍右白虎成童年回憶

根據《自由時報》報導，屋主陳棕信表示，神壇為何選擇這種龍虎造型，陳棕信坦言，自己也沒聽過祖輩解釋原因，一直是個謎，也不確定當年是否參考高雄龍虎塔的設計。