國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美軍日前展開突擊行動，將時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）帶往美國紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）強調，如果美國不採取行動，中國或俄羅斯勢力恐進入委內瑞拉，這是美國絕對不能接受的局面。不過，他同時表態，美國願意對中俄開放石油貿易，展現靈活的外交手腕。

馬杜洛下台與政權轉移　美國石油巨頭搶進委內瑞拉
隨著馬杜洛（Nicolas Maduro）政權垮台，他的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）被推舉為臨時總統，並在美國主導下展開經濟重整。委內瑞拉因蘊藏豐富石油資源，成為各國覬覦的焦點。川普（Donald Trump）也透露，美國大型石油企業即將進軍當地，參與油田重建。

川普（Donald Trump）今天與美國石油公司高層在白宮碰面，討論如何協助委內瑞拉恢復石油產能。他指出，這些企業未來將在委內瑞拉投入至少1000億美元，協助該國重振油產，並讓美國與全球都能受益。

川普談外交布局　美委石油貿易新局
川普（Donald Trump）還說，馬杜洛（Nicolas Maduro）下台對美國和委內瑞拉都是好消息，未來兩國經濟將更緊密合作。他強調，若美國沒有先行動，中國或俄羅斯早就插手委內瑞拉。他坦言已向中俄領導人表明，美國不希望他們在該地區擴大影響力。

儘管如此，川普（Donald Trump）也表示，美國不會封鎖石油出口，歡迎中國和俄羅斯購買美國石油。根據路透社報導，中國過去一直是委內瑞拉原油最大買家，馬杜洛（Nicolas Maduro）政權垮台後，美委已簽署協議，將對美出口原油，總值達20億美元。

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝
父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」
川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷
台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了
行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地

中國網友喊「委國模式」斬首台灣　專家打臉酸幻想

美國3日閃電擄走委內瑞拉總統馬杜洛，引發一些中國網友呼籲北京對台灣領導人採取相同模式行動作為占領台灣前奏。但分析家、學者和立委表示，解放軍距離做好相關準備仍然遙遠。

