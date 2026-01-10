川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導



美軍日前展開突擊行動，將時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）帶往美國紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）強調，如果美國不採取行動，中國或俄羅斯勢力恐進入委內瑞拉，這是美國絕對不能接受的局面。不過，他同時表態，美國願意對中俄開放石油貿易，展現靈活的外交手腕。

馬杜洛下台與政權轉移 美國石油巨頭搶進委內瑞拉

隨著馬杜洛（Nicolas Maduro）政權垮台，他的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）被推舉為臨時總統，並在美國主導下展開經濟重整。委內瑞拉因蘊藏豐富石油資源，成為各國覬覦的焦點。川普（Donald Trump）也透露，美國大型石油企業即將進軍當地，參與油田重建。

川普（Donald Trump）今天與美國石油公司高層在白宮碰面，討論如何協助委內瑞拉恢復石油產能。他指出，這些企業未來將在委內瑞拉投入至少1000億美元，協助該國重振油產，並讓美國與全球都能受益。

川普談外交布局 美委石油貿易新局

川普（Donald Trump）還說，馬杜洛（Nicolas Maduro）下台對美國和委內瑞拉都是好消息，未來兩國經濟將更緊密合作。他強調，若美國沒有先行動，中國或俄羅斯早就插手委內瑞拉。他坦言已向中俄領導人表明，美國不希望他們在該地區擴大影響力。

儘管如此，川普（Donald Trump）也表示，美國不會封鎖石油出口，歡迎中國和俄羅斯購買美國石油。根據路透社報導，中國過去一直是委內瑞拉原油最大買家，馬杜洛（Nicolas Maduro）政權垮台後，美委已簽署協議，將對美出口原油，總值達20億美元。