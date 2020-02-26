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大甲媽祖遶境如期舉行　魏明谷：會增加防疫負擔

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▲台水董事長魏明谷對大甲媽遶境認為會增加防疫負擔。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

▲台水董事長魏明谷認為大甲媽遶境會增加防疫負擔。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

「3月瘋媽祖」台灣的宗教大事，但因為新冠肺炎疫情升溫，大甲媽祖遶境會不會讓疫情層面擴大，更引起討論，顏清標於26日上午出面證實，將照常舉行，但台水董事長魏明谷在臉書極力呼籲「大型群聚活動，會加重防疫負擔，主張人要挑起防疫的工作，不能把責任推給神明」。

▲▼大甲媽祖繞境活動每年都會吸引許多信徒參加。

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▲大甲媽祖繞境活動每年都會吸引許多信徒參加。

魏明谷說，拜拜，是許多宗教的儀式，只是差別在怎麼拜！有的宗教，需要點上一柱清香，有的宗教，是雙手合十，各宗教的儀式，相信大家都會予以尊重，這也是憲法保障的宗教信仰自由。

魏明谷指出，近日，大甲媽遶境是否要如期舉辦成為話題。我認為這其實無涉宗教自由的干涉，而是要回歸全體國人防疫考量，畢竟已經開學了，所有學子的群聚互動量已經開始增加，包括各種大眾交通工具載運的人群組成也會更加複雜化。

▲往年大甲媽祖遶境，彰化縣政府開大門迎香客。（圖／ETtoday資料畫面）

▲往年大甲媽祖遶境，彰化縣政府開大門迎香客。（圖／ETtoday資料畫面）

魏明谷表示，大型宗教聚會，在人群的聚集當中，包括飛沫的接觸、病毒的傳播，都成為一種可能性，尤其以大甲媽遶境盛事而言，香客來自全國四面八方，甚至有外國人，這樣的人群密集接觸，我主張人要挑起防疫的工作，不能把責任推給神明。

魏明谷說，我相信，神明是慈悲的，神明更希望信仰者平平安安，現在，有人會主張遶境活動持續辦理，強調會做好防疫，但數十萬人以上且長達一周以上的移動，禁得起「萬一」嗎？

▲大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

▲大甲媽今年訂於3月19日起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

魏明谷強調，如果面對颱風天災來臨，很多人希望放「颱風假」，現在，面對可能一觸即發的疫情，神明難道不會希望我們放「防疫假」，今年免遶境嗎？神明怎麼想？我確實不知道。但就目前的資訊，我知道，大型群聚活動，很可能會加重防疫負擔！至於該怎麼做？你問我，我會說：「不管怎樣做，都希望天佑台灣」。

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