父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

記者黃翊婷／台北報導

人妻小美（化名）控訴丈夫阿強（化名）被外派到中國工作，卻失聯長達6年，後來女兒在臉書上看到阿強已在中國另組家庭，甚至有了孩子，她決定不再繼續等待，並向法院訴請離婚，日前獲得士林地院法官裁定准許，最終斬斷這段28年的婚姻關係。

▲阿強前往中國工作之後，就與妻子小美失去聯繫。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，丈夫2019年前往中國創業，期間失去聯繫長達6年，而且她聽聞丈夫在中國已經另組家庭，這段婚姻關係名存實亡，無法繼續維持下去，也不可能復合，這才決定依法向法院訴請裁判離婚。

阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

夫妻倆的女兒證稱，父親自2019年之後就沒有給母親家用，父親還說離不開中國的公司，連過年都沒有回來台灣，後來她在臉書上看見父親在中國另組家庭，甚至還有小孩。

士林地院法官認為，阿強和小美已經失聯6年之久，徒具婚姻外觀，實質上已無夫妻共同生活可言，顯然雙方已經無法達成實質夫妻生活之婚姻目的，也無法溝通彌平彼此間的婚姻情感破綻，堪認這段婚姻的破綻已無回復希望，而且此事應歸咎於阿強。

最終，法官裁定准許小美的請求，判准她與阿強離婚，全案仍可上訴。