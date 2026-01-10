　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

記者黃翊婷／台北報導

人妻小美（化名）控訴丈夫阿強（化名）被外派到中國工作，卻失聯長達6年，後來女兒在臉書上看到阿強已在中國另組家庭，甚至有了孩子，她決定不再繼續等待，並向法院訴請離婚，日前獲得士林地院法官裁定准許，最終斬斷這段28年的婚姻關係。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿強前往中國工作之後，就與妻子小美失去聯繫。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，丈夫2019年前往中國創業，期間失去聯繫長達6年，而且她聽聞丈夫在中國已經另組家庭，這段婚姻關係名存實亡，無法繼續維持下去，也不可能復合，這才決定依法向法院訴請裁判離婚。

阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

夫妻倆的女兒證稱，父親自2019年之後就沒有給母親家用，父親還說離不開中國的公司，連過年都沒有回來台灣，後來她在臉書上看見父親在中國另組家庭，甚至還有小孩。

士林地院法官認為，阿強和小美已經失聯6年之久，徒具婚姻外觀，實質上已無夫妻共同生活可言，顯然雙方已經無法達成實質夫妻生活之婚姻目的，也無法溝通彌平彼此間的婚姻情感破綻，堪認這段婚姻的破綻已無回復希望，而且此事應歸咎於阿強。

最終，法官裁定准許小美的請求，判准她與阿強離婚，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝
父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」
川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷
台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了
行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

太子集團在台設A片網站「儲值吸賭客」　負責人等8人交保

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

黃子鵬加盟台鋼雄鷹　觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

太子集團在台設A片網站「儲值吸賭客」　負責人等8人交保

尪載女同事開會被認外遇！人妻失婚「怒討100萬」…法院判她慘敗

超扯！妹子搭機車「反向跨坐」騎士腿上　離譜畫面網友罵爆

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼張嘴性侵…等他走痛苦報警

國道1號三車連環撞！小客車遭「三明治夾擊」全毀　2駕駛掛彩送醫

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉「遭吊車擊落」　一駕駛無辜受波及

小三偷吃人夫被抓包！「全身剩內褲」裸躺床上　畫面全被拍

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

凌晨兩點半隨手取名　「Nano Banana」意外替Google打贏AI翻身仗

1月10日星座運勢／為愛而生的一天！　雙子動了結婚念頭

「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

棒球、電競、高球全制霸！中國信託豪奪「運動推手獎」6大獎

【打架啊！】橘貓看到飼主靠近秒炸毛　一出聲就拱背模樣超ㄎㄧㄤ

社會熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

國道跨越橋鐵網50公分取締孔　雲林交工局：先封再說

辛柏毅失聯73小時！海面照明彈不斷

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

尪載女同事開會被認外遇　人妻怒討100萬結果曝

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

2警沒開單遭控貪污無罪　律師曝遭檢座嗆聲過程

更多熱門

相關新聞

3歲幼女恐成人球　彰化單親媽心碎求助

3歲幼女恐成人球　彰化單親媽心碎求助

一名彰化女子3年前因在美國與丈夫分居後，與男友生下一女，但她把女兒帶回台灣後，卻面臨一場漫長又焦急的「居留大作戰」，具有美籍的女兒遲遲無法取得在台合法身分，只能不斷用短期觀光簽證「跳島」入境，如今簽證僅剩下7天將再度到期，面對可能要與孩子分離，讓她焦急求助。

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

控夫「開房按摩」18次　妻求償百萬

控夫「開房按摩」18次　妻求償百萬

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

離婚協議房子給子女　前妻爭入住慘輸

大牙新年許願新戀情　被問再婚急拒絕

大牙新年許願新戀情　被問再婚急拒絕

關鍵字：

士林地院離婚

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

最容易「姐弟戀」的三大星座！

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

10℃冷到周末　圖看何時回暖

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面