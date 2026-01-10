　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：「輝達H200晶片」中國最快本季放行　4領域禁用

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲中國最快本季將開放輝達（Nvidia）H200晶片部分進口。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

中國最快本季將開放輝達（Nvidia）H200晶片部分進口，讓這家美國AI晶片巨頭有望重返中國市場，為競爭激烈的人工智慧產業增添新動力。彭博報導指出，這項政策不僅有助中國科技企業提升運算能力，也可能影響全球半導體格局。

中國放行輝達AI晶片　進口用途有嚴格限制
據知情人士透露，中國主管機關正準備同意本地企業在特定商業用途上採購輝達H200晶片，但相關規定相當嚴格。這批晶片將不得用於軍事、敏感政府部門、關鍵基礎設施，以及國營事業。類似的限制措施也已被應用在蘋果產品、美光（Micron）的晶片等其他外國科技商品。

知情者補充說，如果有機構真的需要使用H200晶片，必須單獨提出申請，官方會逐案進行審查。雖然規範不少，但在全球最大半導體市場開放進口，對輝達來說仍是重大的突破。執行長黃仁勳曾預估，光是AI晶片在中國的商機未來幾年就可能高達500億美元。

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

輝達H200晶片重返中國市場　當地科技巨頭積極布局
H200晶片是輝達2023年推出的新一代AI處理器，今年開始正式出貨，屬於Hopper系列，比即將上市的Rubin系列落後兩代。去年12月，美國政府因H200技術落後Blackwell晶片18個月，才解除了出口中國的禁令。

消息人士表示，阿里巴巴、字節跳動已私下告知輝達，計畫各自購買超過20萬顆H200晶片。這些企業，加上DeepSeek等新創公司，正全力升級自家AI模型，力拼OpenAI與美國其他競爭對手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝
父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」
川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷
台大比文大還冷！　鄭明典貼1圖：這次顛倒過來了
行李「貼Taiwan」京都擋電梯被罵失格　作家揭日本人真正地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

彭博：「輝達H200晶片」中國最快本季放行　4領域禁用

伊朗再爆示威　川普：德黑蘭「麻煩大了」

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

黃子鵬加盟台鋼雄鷹　觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

彭博：「輝達H200晶片」中國最快本季放行　4領域禁用

伊朗再爆示威　川普：德黑蘭「麻煩大了」

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

晶片股帶頭衝！美股收紅、標普創新高　台積電ADR漲1.77％

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

馬杜洛下台後新局　美國評估重建委內瑞拉外交關係

高市早苗傳1月將解散眾議院　最快2月上旬改選

中國錢逾600億美金恐收不回　委內瑞拉新政府擬「惡債」原則翻案

女控前任營區寢室當砲房　挨告裝不熟「下秒手機響了」

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

凌晨兩點半隨手取名　「Nano Banana」意外替Google打贏AI翻身仗

1月10日星座運勢／為愛而生的一天！　雙子動了結婚念頭

「土方清運新制」費用飆10倍、房價喊漲　建商批政策失當

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

川普：不願中俄勢力進入委內瑞拉　但開放石油生意

父中國工作失聯6年　女兒滑臉書驚見「新一家三口照」

棒球、電競、高球全制霸！中國信託豪奪「運動推手獎」6大獎

Jennie來了！　見接機人潮外套遮全身

國際熱門新聞

川普談台海「回答順序」藏貓膩　1段話是關鍵判斷

高市早苗傳1月將解散眾議院

陳志回中國受審！外媒揭北京搶人關鍵

委國政變　北京逾600億美金債恐收不回

川普關稅案未決　美國最高法院宣布1月14日裁定

她從1500元翻身「創業年收近3億」

美軍加勒比海「再扣押1油輪」

每人普發315萬　美擬說服格陵蘭人加入美國

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

還沒試過瘦瘦針　川普：也許我該用

晶片股帶頭衝標普創新高　台積電ADR漲1.77％

即／全國示威失控　伊朗怒轟美以操盤

誘惑國中少女拍AV！社長下海指導狂賺200萬

美金援14億泰柬停火：不清楚中國角色

更多熱門

相關新聞

輝達顯卡飆12萬　傳黃仁勳「重產舊款」救場

輝達顯卡飆12萬　傳黃仁勳「重產舊款」救場

隨著記憶體（DRAM）價格一路攀升，NVIDIA（輝達）顯示卡售價水漲船高，讓許多想自己組裝電腦的玩家大喊吃不消。最近市場傳出，NVIDIA可能重啟過去大受好評的「神卡」GeForce RTX 3060生產線，來應對全球記憶體供應吃緊和價格上漲的困境。對此NVIDIA也做出回應。

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

黃仁勳找姚仁喜操刀輝達總部設計　李四川曝創意簽約規劃

黃仁勳找姚仁喜操刀輝達總部設計　李四川曝創意簽約規劃

輝達也參投！馬斯克xAI完成200億美元融資

輝達也參投！馬斯克xAI完成200億美元融資

曝黃仁勳1月底抵台　蔣：邀請他參加T17、T18簽約

曝黃仁勳1月底抵台　蔣：邀請他參加T17、T18簽約

關鍵字：

輝達

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

最容易「姐弟戀」的三大星座！

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

渣夫外遇每周嘿咻2次　還10次衝摩鐵滾床

10℃冷到周末　圖看何時回暖

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面