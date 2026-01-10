彭博：「輝達H200晶片」中國最快本季放行　4領域禁用

▲中國最快本季將開放輝達（Nvidia）H200晶片部分進口。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導



中國最快本季將開放輝達（Nvidia）H200晶片部分進口，讓這家美國AI晶片巨頭有望重返中國市場，為競爭激烈的人工智慧產業增添新動力。彭博報導指出，這項政策不僅有助中國科技企業提升運算能力，也可能影響全球半導體格局。

中國放行輝達AI晶片 進口用途有嚴格限制

據知情人士透露，中國主管機關正準備同意本地企業在特定商業用途上採購輝達H200晶片，但相關規定相當嚴格。這批晶片將不得用於軍事、敏感政府部門、關鍵基礎設施，以及國營事業。類似的限制措施也已被應用在蘋果產品、美光（Micron）的晶片等其他外國科技商品。

知情者補充說，如果有機構真的需要使用H200晶片，必須單獨提出申請，官方會逐案進行審查。雖然規範不少，但在全球最大半導體市場開放進口，對輝達來說仍是重大的突破。執行長黃仁勳曾預估，光是AI晶片在中國的商機未來幾年就可能高達500億美元。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

輝達H200晶片重返中國市場 當地科技巨頭積極布局

H200晶片是輝達2023年推出的新一代AI處理器，今年開始正式出貨，屬於Hopper系列，比即將上市的Rubin系列落後兩代。去年12月，美國政府因H200技術落後Blackwell晶片18個月，才解除了出口中國的禁令。

消息人士表示，阿里巴巴、字節跳動已私下告知輝達，計畫各自購買超過20萬顆H200晶片。這些企業，加上DeepSeek等新創公司，正全力升級自家AI模型，力拼OpenAI與美國其他競爭對手。