快訊／內政部回應顏清標：媽祖遶境務必要做好延期備案

▲大甲媽祖遶境起駕。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

針對大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日上午出面證實大甲媽祖遶境照常舉行，內政部26日再度發聲強調，請宗教團體對於人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，務必要做好延期舉辦的備案。

顏清標表示，媽祖遶境照常舉行，「距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，我們也會全力配合政府的政策...如果政府說要取消就會取消。」

對此，內政部表示，為避免群聚風險，目前已有許多宗教活動，決定延期或停辦，或是改以線上直播等方式讓信眾參與。此外，大甲媽祖繞境活動也已表示將因應疫情簡化舉辦，並配合政府來決定是否延期，內政部感謝宗教團體積極配合協助防疫工作，減少人群聚集接觸感染風險。

▲大甲媽祖遶境。（圖／資料照）

內政部強調，將依國際及國內疫情發展狀況，持續與宗教團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，請宗教團體務必要有立即做好延期舉辦的備案。

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