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1萬人響應「跟媽祖請假」活動！　顏清標提5大調整策略：遶境如期舉行

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▲大甲媽祖遶境「照常舉行」！　顏清標出面回應（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏清標表示，若政府下令停辦絕對配合。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃可昀／綜合報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標26日上午宣布，3月19日的遶境活動將如期舉行，但為了避免信眾群聚感染，今年調整了5大模式，請前來參與進香的民眾配合。遶境照常舉辦的消息公開後，網路上也出現部分反彈聲浪，還有人在臉書發起「跟媽祖請假」的活動，吸引1萬名網友關注。

▲▼1萬人關注跟媽祖請假活動。（圖／翻攝自臉書）

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▲1萬人關注跟媽祖請假活動。（圖／翻攝自臉書）

時下處於新冠肺炎的非常時期，許多宮廟請示媽祖後，紛紛宣布進香活動取消、延後或是縮短行程，大甲鎮瀾宮則是決定如期舉行9天8夜的遶境，不過，顏清標也強調「會全力配合政府政策」，只要指揮中心下令停辦，廟方一定即刻取消，接下來20幾天也會密切關注疫情發展，並且取消今年起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典等活動，把節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，「提撥捐贈新台幣3000萬元給疫情指揮中心」。

雖然遶境照常舉行，但今年的進香模式稍微調整，秉持不鑽轎底、不摸神轎、不近距離接觸、在遠處雙手合十，以及線上直播參與5大重點。臉書「跟媽祖請假」的主辦人則表示，雖然大甲媽祖遶境是一年一度的宗教盛事，但在這敏感時期，「今年先跟媽祖請個假，完成祭拜儀式即可」，最重要的是信眾的心意，抽空到附近的媽祖廟點個香、誠心祈禱就好，「相信善良的媽祖一定會准假的！」

據了解，台北松山慈祐宮原訂1月21日到北港赴會，後來像媽祖稟報疫情後獲得准假，取消今年進香活動，台東縣關山天后宮、嘉義新港奉天宮則是採取暫緩策略，待疫情緩和後再向媽祖請示會香時間。

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