快訊／激增速度驚人！南韓新增84例確診、第10例死亡病例「境內累計977人」

▲南韓疫情升溫，日日爆增確診。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

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在最新確診的84例，其中首爾4例、釜山5例、大邱44例、蔚山1例、慶畿2例、慶北23例、慶南2例、忠北2例、忠南1例。第10例死亡病例則為青島大南醫院相關者，年58歲。

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南韓疫情擴散，25日上午傳出60例確診，境內累計至893確診、9死，當局尚未做出相關政策，今（25日）傍晚官方在宣布新增84例，且出現第10例死亡（單日激增144例）。

綜合韓媒報導，南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬25日上午指出，第9例死亡病例為一名1951年出生的女性，最初因腹脹就醫，隨後出現肺炎症狀，並接受新冠病毒檢測，但23日入院時血氧飽和度非常低，只能仰賴儀器維持呼吸，最終於24日病逝。而她的檢測結果到了24日晚間9時出爐，結果呈陽性。如今過短短幾小時即傳出第10例死亡案例。

南韓巴斯德研究所（Institute Pasteur Korea）前行政總裁賈巴拉（Hakim Djaballah）就表示，在疫情爆發初期，試圖建議政府限制出入境，但卻遭到漠視，如今南韓疫情擴大，病毒恐怕在人傳人過程中出現變異。

南韓總統文在寅25日的訪談中提到，新冠肺炎集中大邱市，阻止疫情蔓延的關鍵在於時間跟速度，相關部門需要爭取疫情拐點要在本周出現；此外，政府投入許多軍隊與民間醫療資源，就是希望可以全民一起抗疫，動用一切手段就是確保疫情可以盡速得到控制。