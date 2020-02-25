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WHO專家深入武漢　遭問為何不隔離？竟回：我沒進去「髒區」引砲轟

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▲加拿大流行病學家、WHO專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

▲加拿大流行病學家、WHO衛生專家艾爾沃德(Bruce Aylward)。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠肺炎持續，中國官方通報的數字雖呈現「下降」狀態，但疫情擴散全球，讓世界衛生組織（WHO）原先僅計畫到北京探查，最終仍決定讓專家小組進入疫情中心點「武漢」，卻沒想到專家在記者會上表示自己並沒有進入武漢「髒區」，引發外界一片嘩然。

根據《彭博社》、《華盛頓郵報》報導，前往中國考察疫情的WHO專家團，原先設定北京為會面點，但因疫情擴大臨時決定進入疫情中心區「武漢｣，然而24日在北京召開記者會時，世衛助理總幹事、加拿大公共衛生應急專家艾爾沃德（Bruce Aylward）在會中表示，中國的確診數真的在下降，完全符合中國在24日的最新報告，新冠肺炎確診比例比前兩周下降80％，「還盼望各國學習中國控制疫情的經驗」。

在記者會接近尾聲時，艾爾沃德被問到，按照規定去過武漢的人都需要強制隔離14天，結果卻傳出他要趕著去搭飛機的消息，沒想到艾爾沃德卻回應，「我沒有去過武漢醫院任何『髒區』（Dirty Area）」，這樣的說法讓在場人相當震驚。

華盛頓郵報北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）在推特上表示，「當我問他為何不需要隔離，他卻告訴我他沒有去過人髒區，而且早上已經有接受過檢測，然後就離開會場趕著去搭飛機了」，這樣的人是一個世界流行病學家，卻做出這樣的榜樣。

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