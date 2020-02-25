遭指散布新冠肺炎病例破500　王世堅強烈譴責：將採法律途徑除惡務盡！

▲王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，網路上竟出現台灣病例超過500例、死亡病例200例的謠言，甚至指是台北市議員王世堅說的。對此，王世堅25日在臉書強烈譴責，必要時將對造謠者採法律途徑。

王世堅辦公室強力譴責該假訊息，並強調，所有台灣的疫情相關資訊，防疫中心均有公開上網，從未與任何人討論過造謠者所提及之疫情內容，請造謠者自重！依《傳染病防治法》第63條規定，若散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。

王世堅表示，辦公室已蒐集所有相關證據，必要時將採法律途徑，除惡務盡！

▲網路謠傳王世堅稱台灣新冠肺炎病例超過500例。（圖／翻攝王世堅臉書）



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