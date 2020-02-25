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香港民間「口罩工廠」開放登記首日　官網上線即崩潰

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▲▼香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

▲因新冠肺炎疫情，香港口罩供不應求。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

由香港電影業人士合資的「Mask factory口罩工廠」今（25日）下午3時正式於官網開放預訂，但系統開放後瞬間擠爆，網站作業隨之停擺。港媒報導，經實測，按原定官網上線時間輸入網址，相隔10分鐘仍未能進入，待順利進入註冊頁面，提交相關資料後，網頁即顯示為「錯誤」，也無法重新載入。

▲香港口罩工廠25日開放登記預約購買，官網瞬間塞爆。（圖／翻攝香港口罩工廠官網）

▲香港口罩工廠25日開放登記預約購買，官網瞬間塞爆。（圖／翻攝香港口罩工廠官網）

《香港01》報導，據「Mask factory口罩工廠」官網顯示，每個口罩約售港幣1元（約4元新台幣），預計3月正式發售，首批口罩將優先向醫護人員及弱勢社群捐贈。創辦人唐先生此前表示，兩款阻隔力更強、成本較高的口罩，售價會是港幣1.5元至2元（約6至8元新台幣）。

新冠肺炎疫情傳至香港後，民眾對口罩需求提高，使得供應短缺，民間開始相繼設廠製造口罩。其中，「Mask factory口罩工廠」由影業人士合資設立，並於昨（24日）透過臉書專頁（Facebook）宣布將於今日下午3時開放會員登記，同時，網頁也列出產品資訊，口罩型號包括B95、B99、P95、P99和V99等，受到香港民眾高度關注。

▲香港民間口罩工廠在臉書上公布販售的口罩型號。（圖／翻攝口罩工廠臉書）

▲香港民間口罩工廠在臉書上公布販售的口罩型號。（圖／翻攝口罩工廠臉書）

根據《香港01》記者實測，登入「Mask factory口罩工廠」官網後，會員登記需輸入全名、郵箱等個人資料，官網指出，會以電子郵件通訊通知產品最新開售消息。不過提交申請後，網頁即顯示為「錯誤」頁面，隨後已無法重新載入頁面。不過，也有網友在口罩工廠的臉書專頁上貼出，已登記成功的訊息。

據悉，創辦人唐先生與數位電影業同行斥資逾500萬港元（約2000萬元新台幣）在屯門設置生產線，並於印度購入生產機具，待原料供應到位後，於本周試行投產，保守估計口罩日產量逾7萬個，工廠如24小時運作，日產量則可望超過10萬個。

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