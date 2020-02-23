網傳「新冠病毒是CIA生化武器」　美批俄方是幕後黑手…美女外交發言人嗆聲！

▲扎哈羅娃對於美國怒批俄方操控新冠肺炎假消息，感到憤怒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著新冠肺炎在國際疫情擴散，除了世界衛生組織（WHO）官方消息外，更爆出多篇陰謀推測，包括新冠病毒恐為中國實驗室散布出來的病毒，或是生化武器的一種，但對此各國被點名到的官方，也都發表聲明否認。日前再出現「新冠病毒為美國CIA生化武器」一說，美國出面怒批消息根本為俄羅斯刻意散佈。

根據《Риа Новсти》報導，新冠病毒蔓延，日前傳出俄羅斯衛生部門官方文件曾提到「病毒為人工合成」，然而事後原文被公開還原，「新冠病毒為疑似蝙蝠冠狀病毒和不知名病毒重組」，並不一定為人工組成。

然而舊的消息剛結束，就出現新的不知名消息指出，新冠病毒恐為美國CIA生化武器。消息傳出後，美國國務院表示，查出消息的幕後黑手竟然就是俄羅斯，甚至已經查出有上千個俄羅斯帳號潛伏在各大社交網站上，開始以貼文、圖文的方式散布有關新冠病毒的假消息。

▲新冠肺炎真假消息亂竄，如今傳出俄羅斯散佈相關假消息。（圖／路透）

對此俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Мария Захарова）表示，美國刻意藉此將矛頭指向俄羅斯，是相當惡劣的行為，新冠病毒肆虐之際，俄羅斯同樣也出現確診病例，甚至對鄰近的烏克蘭影響甚大，無需要刻意散布假消息製造恐慌。

WHO日前曾發出聲明，希望在全球一起抵抗新冠病毒之際，不要隨意相信非官方的消息，或是聽信偏方治療、保健，以免疫情反之擴大。