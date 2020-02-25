廣州13名病患出院又變陽性...密切接觸104人　專家：難判斷病毒是死是活

▲廣東日前出現「二次感染」病例。（示意圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，先前大陸四川省出現一名治癒者出院10天後「二次感染」，隨後廣東省也出現類似的情況。據悉，廣州市有13名病患出院後經核酸檢測又呈現「陽性」，期間已密切接觸104人，引起恐慌。對此，第八人民醫院感染病中心ICU主任李粵平坦言，很難判斷病毒是死還是活。

據《南方+客戶端》報導，廣州市政府25日召開新聞發布會，李粵平指出，在出院病例的追蹤過程中，發現有13人呈現「陽性」，不過，事後有對104名密切接觸者進行檢測，結果全是陰性，且這13名患者沒有出現症狀再次加重的情形，也就是說，「他們已經沒有任何症狀了」。‌‌

李粵平提到，雖然對13例病例的檢測呈陽性，但還是「很難區分是活病毒還是死病毒」。她表示，這個病毒是個新病毒，病人出院後仍然要進行隔離，「我們的觀察時間只有一個月，這個新病毒會在腸道、下呼吸道待多久，其實我們現在要保持警覺心。」

▲新冠肺炎病毒難捉摸，導致不斷有漏網之魚的情形發生。（圖／路透社）

另外，據《南方都市報》報導，隨著廣州市的出院病患不斷增加，目前第八人民醫院也對出院患者展開追蹤，並成立門診，專門為出院病人進行檢測，並明確要求在觀察期的7天和14天，分別檢測1次核酸，包括痰咽檢測及糞便檢測，連續兩次都呈「陰性」才能夠回家。

廣州市第八人民醫院感染病中心主任蔡衛平先前表示，出院病患的追蹤過程除了痰咽、糞便檢測外，同時還加做了肺部影像檢查，「根據CT提示，他們的肺部炎症在改善，但還沒有看到再加重的案例，因此這種現像不能算是復發。」

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