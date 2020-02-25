陸網超怕「韓人來陸躲肺炎」　環時總編：入境都隔離14天「防韓疫情回流！」

▲南韓確診病例增加速度驚人，已成全球第二名。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

南韓新冠肺炎的確診病例短短幾天內暴增至近千例，成為中國大陸以外確診者最多的地方，許多大陸網友都擔心，才稍微降溫的疫情，可能因境外輸入再度復燃。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也發文表示，應該嚴格限制雙方航空往來，所有入境者都要隔離14天，「嚴防韓國疫情的回流非常重要！」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，新冠疫情正在韓國大規模爆發，這個領土面積和人口規模都與浙江省差不多的國家，當前的實際疫情已經遠高於浙江省的高峰時期，「中國的大部分地區剛剛擺脫疫情的危急狀態，我們對韓國目前的處境感同身受。與此同時，嚴防韓國疫情的回流非常重要。」

胡錫進指出，中國要立即緊急出台針對韓國疫情的綜合防控措施，在不與韓國斷航的情況下，要嚴格限制兩國的航空往來，另外所有從韓國進入中國的人都應隔離14天，「這樣的舉措需要立即實施，刻不容緩。」

胡錫進還說，同時要讓韓國人瞭解，這是中國不得不採取的措施，中國的抗疫雖然取得階段性重大成果，但從全國說起來，仍有脆弱之處，「我們必須防止新的疫情暴發。對韓國前一階段給予的同情和支持，我們會銘記。」

胡錫進強調，中國已經積累了對抗新冠疫情的豐富經驗，願意與韓國全面分享這些經驗，「同時我們也願意向韓國提供力所能及的幫助。兩國需要攜起手來，相互理解，共度難關。」

胡錫進並提到，對日本、伊朗、意大利等其他疫情嚴重的國家，中國也應立即研究相關防控措施。

此外，大陸網友近日也流傳，由於南韓病例暴增，許多韓人都想從山東、東北等地入境中國躲避疫情，首爾飛青島的機票還因此漲價好幾倍。對此，青島、延邊都採取了嚴格防範措施，包含加強人員體溫檢測、居家隔離，主動做好外籍人士溝通解釋和服務保障工作，在登機前要提示告知，降落後有隔離觀察要求，對沒有相應目的及固定居所的，一律勸返。

▼大陸網友擔心大量韓人入境，可能造成疫情回流。（圖／翻攝微博）

