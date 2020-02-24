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鳳小岳曾窮到撿過期食物！最懂弱勢家庭開學困境　呼籲民眾愛心捐

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▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

▲混血外型酷似貴公子的鳳小岳，學生時代也窮過，因此特別呼籲大家一起愛心捐協助弱勢學童順利開學。（圖／資料照）

記者林璟倩／綜合報導

明天就要開學了！不少弱勢家庭正著急於籌措孩子的學雜費，尤其今年受到新冠肺炎影響，不少服務業及觀光旅遊業影響極大，如何讓孩子們在明天與其他人毫無二致地重返校園成為家長們最困難的一夜。求學階段曾經感受過經濟壓力的鳳小岳，近期受邀擔任公益大使，協助家扶基金會推動無窮世代計畫愛心捐活動，特別站出來呼籲民眾一同響應百元愛心捐，幫助弱勢兒少填補學習空缺。

鳳小岳雖然是五官深邃帥氣的的混血兒，又曾因父親是英國人的關係經常接觸不同國家的文化，言行舉止有股貴公子的霸氣，殊不知他其實年幼時家境不佳，缺乏學習資源。鳳小岳先前也曾在接受媒體採訪時表示，自己在英國唸書期間打工賺的生活費不夠，一度靠撿超市垃圾桶裡的過期食物度日，因此養成一生簡樸低調的性格，連經紀人也對他極為節儉的金錢觀大為驚訝。

幾年前曾因脫下鞋子送給遊民的愛心義舉感動粉絲的鳳小岳，相當熱中公益關懷弱勢，最近聽聞弱勢孩子的成長困境時，更加感同身受，眼見開學在即，鳳小岳希望能夠透過自己的呼籲讓更多人發揮愛心，協助弱勢孩子補足教育空缺。

▲▼鳳小岳學生時代也窮過！呼籲民眾百元愛心捐　助弱勢兒少安心上學。（圖／家扶基金會提供）

▲鳳小岳呼籲大家一起用愛補位助弱勢家庭。（圖／翻攝自網站）

家扶基金會執行長何素秋表示：「家扶今年1月份的捐款，跟去年相比減少33%逾1,700萬元。然而，助學與兒少營養補助等扶幼捐款金的捐款短缺，直接影響弱勢孩子生活與學習需求。明天就是開學日，家扶扶助5萬名的孩子，尚有4400萬元的缺口，讓人相當擔憂。」當務之急希望社會大眾能與鳳小岳一起用愛補位，捐款助弱勢童安心學習！

鳳小岳擔任2020無窮世代計畫百元愛心捐活動大使，活動自2月起至3月31日止，於momo購物網公益專區起跑，活動詳情請見活動網頁：https://reurl.cc/xDrjV4

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