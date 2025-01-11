寒冬送暖不間斷！秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢　蔣萬安市長共襄盛舉

▲台北市長蔣萬安（中)出席由秦慧珠議員(左2）主辦2025寒冬送暖送愛心公益園遊會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

年前寒流來襲，暖流活動讓心暖起來！台北市議員秦慧珠攜手台北市城市發展交流促進會、台北婦女同心會、財團法人臺北市宋美齡紀念基金會、救國團臺北市團務委員會主辦，並邀臺北市政府各局處擔任協辦單位，廣邀東森得易購、台北車站東森廣場、台北市藥師公會等各界善心人士共襄盛舉，今(11)日下午於台北市政府廣場前舉辦「寒冬送暖送愛心公益園遊會」，現場義剪、美食小吃及消防體驗攤位眾多，還有行政機關做教育宣導，氣氛熱鬧非凡，長期送愛心到全台的東森集團由東森購物營運長洪茂光代表捐贈10萬元，期盼透過公益幫助更多人，為這場溫馨盛會增添更多暖意。

▲台北市議員秦慧珠攜手台北市城市發展交流促進會、台北婦女同心會、財團法人臺北市宋美齡紀念基金會、救國團臺北市團務委員會主辦，並邀臺北市政府各局處擔任協辦單位，廣邀東森得易購、台北車站東森廣場、台北市藥師公會等各界善心人士共襄盛舉。

由台北市議員秦慧珠號召的暖冬送愛心活動已持續舉辦13年，一年辦得比一年還盛大，秦慧珠議員特別感謝眾多企業、團體大力支持，秦慧珠議員感性表示，活動秉持「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神，持續關懷基層弱勢，每年寒冬都積極募集物資，發放給需要的民眾，感謝近200位義工的辛勞付出，以及各界善心人士的慷慨捐贈，讓活動得以持續舉辦，並期盼未來能持續為社會帶來溫暖與希望。

▲台北市長蔣萬安特別出席「愛心送暖」公益活動現場。

各種表演活動炒熱現場氣氛，各大企業、台北市政府各局處紛紛到場支持，台北市市長蔣萬安行程滿檔，依然不忘關懷弱勢，特別抽空來到「愛心送暖」公益活動現場，為活動注入更多暖意。蔣萬安市長表示，今年已是他連續第五年參與這項愛心行動，並大力讚揚秦慧珠議員及其團隊13年來的堅持與奉獻，他感謝各界團體、企業及熱心義工的投入，讓這場公益活動更加溫馨且有意義。蔣萬安市長指出，活動不僅提供物資給信義、松山區的弱勢家庭，也傳遞了台北市民守望相助的精神，此外，市府多個局處也設立攤位進行政策宣導，邀請民眾踴躍參與，共同迎接新年的到來。

現場溫馨滿溢，長期送愛心到全台的東森集團由東森購物營運長洪茂光代表出席寒冬送暖公益活動，台北市議員秦慧珠特別感謝東森集團的慷慨捐贈，去年東森集團捐贈3600包美味料理包，深獲好評。今年雖因料理包熱銷缺貨，但東森集團仍毫不猶豫地捐贈十萬元現金，展現企業社會責任的積極作為，秦慧珠議員表示，這份善心不僅溫暖了弱勢家庭的心，也讓寒冬增添了暖意，她期盼未來能持續與東森集團合作，將更多溫暖送達需要幫助的人們手中。

▲長期送愛全台的東森集團由東森購物營運長洪茂光代表出席寒冬送暖公益活動，台北市議員秦慧珠特別感謝東森集團的慷慨捐贈。

東森集團長期以來秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，積極投入公益活動。東森購物營運長洪茂光表示，今（11）日東森購物不僅參與「寒冬送暖送愛心公益園遊會」，更同時在東湖及中正萬華區等地參與多場地方公益活動，展現回饋社會的決心。洪茂光營運長強調，在新年將至的寒冬時節，東森希望藉由實際行動，為弱勢家庭送上溫暖，讓大家都能過個好年，這份關懷源自於東森集團總裁王令麟長達18年的堅持，從「愛的早餐」計畫幫助超過3.5萬名偏鄉學童，到疫情期間的援助行動，東森始終如一地投入資源，期盼透過公益，感動更多人，並分享「愛的早餐」計畫的受助人長大後來到東森集團當工讀生，感謝東森集團的長期支助，也表示未來也要將這份愛心傳遞下去，成為手心向下的人。