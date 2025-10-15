【東森傳愛助更生】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁一路支持

▲正能量推手阿凱（張登凱），持續以實際行動傳遞「生命影響生命」的力量。（圖／阿凱提供，下同）

從曾經的更生人，蛻變為持續回饋社會的公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）近來行程滿檔，持續以實際行動傳遞「生命影響生命」的力量，他感性表示，「感謝上帝與王令麟總裁大哥一路的安排與支持，讓我的生活與工作得以多彩多姿」，出監四年多來，他不僅沒有退步，反而不斷突破自我，勇敢實現夢想。

阿凱參與演出的電影《突破：三千米的泳氣》熱度持續延燒，近期更掀起全台包場風潮，他參與超過70場活動，北中南累積包場已突破150場，共有逾2萬名觀眾看到充滿熱情的「黃色系阿凱」，也感受到許多粉絲對國片的真誠支持與鼓勵，他感性地表示，「這一切都是上帝最好的安排，感謝上帝，更特別感謝上帝與王令麟總裁的鼓勵與支持。」

除了投入電影宣傳，阿凱也不忘初衷，持續走入監所與弱勢單位分享《重生效應》。日前前往新店戒治所演講，並首度走進台中戒治所分享生命故事，同時帶領女更生人羅依帆發起捐書活動，鼓勵收容人透過閱讀改變思維與選擇。監所長官對他的真誠與轉變深受感動，現場氣氛溫馨動人。在忙碌的公益行程之餘，阿凱仍利用清晨時間，親自捐贈60公斤白米給北投清江里李里長，用行動關懷獨居長者，他認為「能夠幫助別人，是上帝給我最大的恩典」。

在9月底，阿凱迎來令人動容的「圓夢時刻」，隨同台灣八位知名導演前往福州，參加 「第12屆絲綢之路國際電影節」，《突破：三千米的泳氣》於福州電影院盛大放映，導演安景鴻、男主角范逸臣、女主角李紫嫣、製片人李㼈等人皆出席共襄盛舉。身為電影演員統籌，阿凱表示，他期盼未來《突破：三千米的泳氣》能有機會登上大陸院線，讓更多觀眾感受到台灣電影的溫度、力量與希望。

此外，阿凱再次挑戰自我，成功完成「泳渡日月潭」的壯舉，今年活動主題色為象徵陽光與希望的黃色，現場超過 2萬4千名泳者一同戴上黃色泳帽，場面壯觀又充滿力量。同時，阿凱也積極投入校園反毒宣導，日前走進新北市三重碧華國中，為 400多位師生 主講「防制藥物濫用」專題，以親身經歷勉勵青少年遠離毒品誘惑、勇敢翻轉人生。

阿凱感性表示，「感謝上帝與王令麟總裁的提攜與支持，讓我有機會走進監所、校園與各地分享『重生效應』，我會用我的生命，去影響更多生命」。他強調，未來將持續以 愛、信仰與行動，為社會播下更多希望與重生的種子，讓正能量在更多角落發光。