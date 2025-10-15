　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁一路支持

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲正能量推手阿凱（張登凱），持續以實際行動傳遞「生命影響生命」的力量。（圖／阿凱提供，下同）

生活中心／綜合報導

從曾經的更生人，蛻變為持續回饋社會的公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）近來行程滿檔，持續以實際行動傳遞「生命影響生命」的力量，他感性表示，「感謝上帝與王令麟總裁大哥一路的安排與支持，讓我的生活與工作得以多彩多姿」，出監四年多來，他不僅沒有退步，反而不斷突破自我，勇敢實現夢想。

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱不斷挑戰自我，感謝王令麟總裁一路的安排與支持。

阿凱參與演出的電影《突破：三千米的泳氣》熱度持續延燒，近期更掀起全台包場風潮，他參與超過70場活動，北中南累積包場已突破150場，共有逾2萬名觀眾看到充滿熱情的「黃色系阿凱」，也感受到許多粉絲對國片的真誠支持與鼓勵，他感性地表示，「這一切都是上帝最好的安排，感謝上帝，更特別感謝上帝與王令麟總裁的鼓勵與支持。」

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱參與演出的電影《突破：三千米的泳氣》熱度持續延燒，北中南累積包場已突破150場。

除了投入電影宣傳，阿凱也不忘初衷，持續走入監所與弱勢單位分享《重生效應》。日前前往新店戒治所演講，並首度走進台中戒治所分享生命故事，同時帶領女更生人羅依帆發起捐書活動，鼓勵收容人透過閱讀改變思維與選擇。監所長官對他的真誠與轉變深受感動，現場氣氛溫馨動人。在忙碌的公益行程之餘，阿凱仍利用清晨時間，親自捐贈60公斤白米給北投清江里李里長，用行動關懷獨居長者，他認為「能夠幫助別人，是上帝給我最大的恩典」。

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱首度走進台中戒治所分享生命故事，同時帶領女更生人羅依帆發起捐書活動。

在9月底，阿凱迎來令人動容的「圓夢時刻」，隨同台灣八位知名導演前往福州，參加 「第12屆絲綢之路國際電影節」，《突破：三千米的泳氣》於福州電影院盛大放映，導演安景鴻、男主角范逸臣、女主角李紫嫣、製片人李㼈等人皆出席共襄盛舉。身為電影演員統籌，阿凱表示，他期盼未來《突破：三千米的泳氣》能有機會登上大陸院線，讓更多觀眾感受到台灣電影的溫度、力量與希望。

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱隨同台灣八位知名導與演員前往福州，參加 「第12屆絲綢之路國際電影節」。

此外，阿凱再次挑戰自我，成功完成「泳渡日月潭」的壯舉，今年活動主題色為象徵陽光與希望的黃色，現場超過 2萬4千名泳者一同戴上黃色泳帽，場面壯觀又充滿力量。同時，阿凱也積極投入校園反毒宣導，日前走進新北市三重碧華國中，為 400多位師生 主講「防制藥物濫用」專題，以親身經歷勉勵青少年遠離毒品誘惑、勇敢翻轉人生。

▲】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持。（圖／阿凱提供）

▲阿凱再次挑戰自我，成功完成「泳渡日月潭」的壯舉。

阿凱感性表示，「感謝上帝與王令麟總裁的提攜與支持，讓我有機會走進監所、校園與各地分享『重生效應』，我會用我的生命，去影響更多生命」。他強調，未來將持續以 愛、信仰與行動，為社會播下更多希望與重生的種子，讓正能量在更多角落發光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【東森傳愛助更生】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁一路支持

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

【東森傳愛助更生】阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁一路支持

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

罰鍰減半+境管縮短　移民署喊話：逾8萬非法移工趕快出面

台股重返2萬7千點大關　外資調節147億連三賣

「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

高階記憶體趨勢誰大咬機會財　AI點燃記憶體漲潮

TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

公益熱門新聞

台灣三星電子捐贈家電與手機　提供災民即時支援

戴資穎親自下場指導　中華電信助力學童追夢

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

阿凱助更生人迎接全新人生

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

國際女孩日前進校園　品牌攜壞特開講「月經導航」

阿凱以行動啟發青少年走上重生之路

正能量阿凱　用生命故事點亮希望火苗

福建少棒女將賣力拚搏成嬌點

全台第一位英國認證「視障咖啡師」身障者爭取多元機會

東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

劉巧兮世運奪金感謝東森支持

更多熱門

相關新聞

集集鎮募款協助花蓮光復鄉災民共度難關

集集鎮募款協助花蓮光復鄉災民共度難關

花蓮縣光復鄉於9月23日爆發馬太鞍溪堰塞湖災害、造成重大損失，集集鎮長吳大村號召地方團體響應賑災行動，並以個人名義捐出20萬元，匯予花蓮縣政府作為災後重建之用，以實際行動表達關懷、為災區注入溫暖與希望。

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場

國際女孩日前進校園　品牌攜壞特開講「月經導航」

國際女孩日前進校園　品牌攜壞特開講「月經導航」

慈濟發放第二波慰問金助光復災民

慈濟發放第二波慰問金助光復災民

保護司長洪信旭南下關懷更生人肯定台南觀護團隊助力重生

保護司長洪信旭南下關懷更生人肯定台南觀護團隊助力重生

關鍵字：

更生人阿凱張登凱正能量監所公益愛心雲更保雲王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面